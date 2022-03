COVID пандемията доведе до ново заболяване - COVAN

COVID пандемията стана причина за появяването на ново заболяване COVAN – COVID асоциирана нефропатия.

„Въпреки че все още не е напълно ясно очертана концепцията за това заболяване и тепърва ще се натрупват данни от редица изследвания, това е състояние, което се дължи пряко на въздействието на вируса върху структури на бъбрека.

COVAN би могла да се прояви както без клинични и осезаеми за пациента симптоми, така и с разгърнат нефритен синдром, както и със синдром на остро бъбречно увреждане дори до стадий, налагащ провеждане на хемодиализа“, обяснява доц. д-р Васил Василев, началник на Клиниката по нефрология.

Натрупаните до този момент данни показват, че COVAN има сходни черти с вече добре известни на нефрологията състояния, каквито са например хепатит-асоциираните гломерулонефрити. Когато хода на COVAN е хроничен, това напълно отговоря на дефиницията на хронично бъбречно заболяване и нефропатията много прилича на част от хроничните гломерулонефрити, които могат в крайна сметка да доведат до развитие на бъбречна недостатъчност.

Проучванията показват, че повече от 30% от пациентите, хоспитализирани с COVID-19, развиват бъбречно увреждане, а повече от 50% от пациентите в интензивното отделение с бъбречно увреждане може да се нуждаят от диализа. Първоначалните данни сочеха, че от тези тежки усложнения са застрашени основно пациентите, които са били в болница и с тежко протичане на вируса. Сега се знае, че т.нар. постковид синдром атакува бъбреците и на хора, които са преминали леко през коронавирусната инфекция и те също развиват автоимунни заболявания, свързани с бъбреците, които могат да доведат до необходимостта от диализа.

Those who are unvaccinated are at a higher risk of developing severe complications from a COVID-19 infection[DA1] , such as kidney damage. The vaccination will give you the best possible protection.



