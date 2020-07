В условията на пандемия - трябва ли учениците да се завърнат в класните стаи?

П андемията от COVID-19 промени напълно ежедневието на милиони хора по цял свят. Докато почти всички експерти са единодушни, че краят й е все още далеч, въпросът кога училищата трябва отново да отворят врати придобива все по-голяма популярност. Много родители се притесняват за своите деца и не искат те да се завърнат в класните стаи, преди опасната болест да бъде окончателно победена. Основателни ли са тези притеснения? Нека разгледаме какво сочат фактите, с които учените разполагат до този момент.

Продължаващата пандемия доведе до затварянето на 60 процента от училищата в 186 държави, отбелязва престижното издание „Тайм“. Общо около 1,5 млрд. ученици бяха принудени да останат по домовете си. В същото време редица изследвания показват, че децата се заразяват с COVID-19 по-рядко от възрастните, а дори и когато това се случи, болестта при тях преминава значително по-леко. В САЩ – страната, която е най-тежко засегната от пандемията, около 200 000 деца са били заразени с новия коронавирус. Това представлява по-малко от 6 процента от общия брой на случаите. „Големият проблем е, че дори онези деца, при които болестта преминава леко или асимптоматично, могат да заразят своите съученици, учители, родители и близки“, отбелязва проф. Родни Роуд от Тексаския държавен университет в Сан Маркос.

Studies suggest that under-18s are a third to a half less likely to catch covid-19. This bolsters the argument for reopening schools https://t.co/BqFFDOJIQx

Проучвания, извършени в Европа и Австралия, показват нещо любопитно. Според тях, децата разпространяват COVID-19 по-трудно от възрастните. За пример се посочва случаят на едно 9-годишно момче от Франция. То се заразило с новия коронавирус, а властите установили, че детето било в контакт със 172 души. Всички те били поставени под карантина, но извършените изследвания показали, че нито един от тях не се е заразил. За сравнение, 64 процента от въпросните хора дали положителни тестове за грип или други сезонни заболявания.

И още нещо важно. Според учени, анализирали ситуацията в Испания, Франция и Великобритания, случаите на открити антитела са два пъти по-малко при децата, отколкото при възрастните. В същото време статистиката сочи, че затварянето на училищата забавя разпространението на COVID-19 и намалява броя на смъртните случаи с едва 2 – 4 процента. Други експерти пък смятат, че децата просто не са били изложени на толкова голяма опасност, тъй като повечето от тях са учили дистанционно и почти не са напускали домовете си, докато родителите им са били принудени да ходят на работа или поне да излизат за малко, за да пазаруват. Казано с други думи – ако децата бяха продължили да ходят на училище, може би щяха да се заразяват много по-често с COVID-19.

Research is limited with much unknown about how easily kids spread the virus. https://t.co/h6lL8iljk5

Какво показва опитът на някои държави? В Норвегия и Дания училищата бяха затворени през март и около месец по-късно отново отвориха врати. Това не доведе до повишаване на броя на случаите на заразени с COVID-19, отбелязва вестник „Ню Йорк Таймс“. Причината е, че първо в училищата се завърнаха само най-малките деца, като разстоянието между чиновете беше увеличено, броят на учениците в класовете – намален, а освен това бяха въведени засилени мерки за дезинфекция. Подобна беше ситуацията и в Холандия, където след отварянето на учебните заведения няколко преподаватели се оказаха заразени с COVID-19. Впоследствие се оказа, че нито един от тях не е бил заразен от свой ученик.

Не така, обаче, се развиха събитията в Израел. В страната първо отвориха само основните училища при засилени мерки за безопасност. Тъй като не последва скок в случаите на заразени с COVID-19, през май заработиха всички училища, въпреки предупрежденията на епидемиолозите, че това не е добро решение, тъй като крие големи рискове. Само две седмици по-късно, прогнозите на учените се сбъднаха. 244 ученици и служители в училища се оказаха заразени. Броят на случаите продължи да расте главоломно и в началото на юли те надхвърлиха 2000.

Eighty-seven doctors have signed a letter urging Arizona Gov. Doug Ducey to keep schools shut for at least the first quarter of the academic year, saying in-person schooling would be "dangerous given the uncontrolled spread of Covid-19 in our community." https://t.co/SDNVq4Sbjy