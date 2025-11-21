"Никой не е над закона": Обвиниха конгресменка от Флорида в кражбата на $5 млн. от федерален фонд

К онгресменката от Флорида Шийла Шерфилъс-Маккормик е обвинена в кражба и пране на част от парите на Федералната агенция за управление на извънредни ситуации (ФАУИС/FEMA) за нейната предизборна кампания през 2021 г., съобщи BBC.

46-годишната демократка е разследвана от Комисията по етика на Камарата на представителите и може да бъде изключен от камарата. Главната прокурорка Пам Бонди нарече това „особено егоистично и цинично престъпление“.

US congresswoman charged with stealing $5m in federal disaster funds https://t.co/RcGYKG1Ud2 — BBC News (World) (@BBCWorld) November 20, 2025

В изявление Шерфилъс-Маккормик, която беше избрана в Конгреса през 2022 г., твърди, че е невинна и обеща да изчисти името си. Ако бъде осъдена, е изправена пред до 53 години затвор.

Твърди се, че измамата е извършена чрез здравна компания, управлявана от конгресменката и нейния брат, 51-годишния Едуин Шерфилус, който сега също е обвиняем.

По това време Шерфилус-Маккормик е била главен изпълнителен директор на семейната фирма "Тринити хелткеър сървисис".

Компанията е спечелила договор с FEMA за регистрация на хора за ваксини срещу COVID, но през юли 2021 г. е получила надплащане от 5 милиона долара от федералните средства, според министерството на правосъдието.

Твърди се, че сестрата и брат й са се опитали да прикрият източника на парите, като са ги прехвърлили през няколко сметки и в крайна сметка са използвали „значителна част“ за нейната кампания за Конгреса.

Шерфилус-Маккормик и друго лице, посочено в обвинителния акт, са отклонили средства от договора с FEMA към приятели и роднини, които са дарили парите обратно на нейната кампания като лични дарения, съобщиха прокурорите.

„Никой не е над закона, най-малко пък влиятелни хора, които ограбват данъкоплатците за лична изгода“, каза главният прокурор.