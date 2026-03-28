ЦИК определи броя и местата за гласуване в чужбина, Близкият изток без секции за вота

Ц ентралната избирателна комисия определи държавите, в които ще бъдат разкрити избирателни секции извън страната, както и техния брой. Съгласно хронограмата за вота на 19 април, днес беше крайният срок за вземане на решението, след като Министерството на външните работи се произнесе със становище.

Зад граница ще се гласува в 493 секции, разположени в 55 държави, потвърдиха от ЦИК за NOVA.

По предложение на посолството ни във Великобритания, извън дипломатическите представителства ще бъдат образувани 12 секции извън Лондон и 8 в квартали на британската столица.

В САЩ секциите извън дипломатическите представителства ще бъдат разпределени по следния начин: 6 в окръга на генералното консулство в Чикаго, 4 - в този в Ню Йорк, и по пет секции в окръзите на Лос Анджелис и Вашингтон.

Няма да бъдат разкривани секции в държавите в Близкия изток - Израел, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ, Саудитска Арабия заради висок риск за живота и сигурността на българските граждани.

Тъй като ръководителите на дипломатическите и консулските представителства не бяха предложили разкриване на секции в почетните консулства във Великобритания, САЩ и Турция, ЦИК изпрати официално запитване до работна група „Избори“ към МВнР с искане за разяснение.

В началото на годината парламентът прие промени в Изборния кодекс, с които ограничи до 20 броя секциите извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз.

След брифинга на комисията в четвъртък стана ясно, че са подадени общо 60 904 заявления за гласуване в чужбина от 67 държави. Дипломатическите и консулските представителства следва да организират образуването на секциите и изготвянето на избирателните списъци. До 31 март секциите трябва да бъдат официално разкрити.