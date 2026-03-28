България

НАП напомня: Последни дни за 5% отстъпка от данъците

28 март 2026, 14:42
Източник: БГНЕС

Ф изическите лица могат да ползват отстъпка от 5 на сто от данъка за довнасяне, ако подадат годишната си данъчната си декларация до 31 март тази година, припомнят от Националната агенция за приходите. За да се възползват от отстъпката, гражданите трябва да подадат декларацията си по електронен път до 31 март, да внесат целия размер на данъка за довнасяне, намален с отстъпката, до тази дата и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. 

Потребителите могат да проверят онлайн за наличието на стари задължения, преди да заявят ползването на данъчната отстъпка, посочват от НАП. 

Най-бързо и лесно декларирането и плащането на задълженията става през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП безплатно, или квалифициран електронен подпис (КЕП). 

Потребителите могат да се възползват онлайн от предварително попълнената данъчна декларация. В нея са въведени данни за получените през 2025 година доходи от трудови правоотношения; граждански договори (хонорари); от наем и други доходи, облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа, платците, на които са юридически лица; доходи за получени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“; данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране; получени суми от наложени платежи от продажби в Интернет и информация за продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца, както и данни за ползваните чрез работодател данъчни облекчения. Информация за получените доходи е отразена в съответните приложения на декларацията.

От приходната агенция уточняват, че преди да потвърдят попълнената декларация е необходимо данъкоплатците да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това се налага, след което да я подадат.  

Срокът за декларирането на доходите и плащане на данъка за довнасяне е 30 април 2026 г. Освен по електронен път, данъчните декларации могат да се изпратят по пощата, да се подадат на място в офис на НАП или в някои пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер.

Настоящата данъчна кампания е първата, откакто България стана официално член на еврозоната, припомня БТА. Данъкоплатците трябва да имат предвид, че стойностите в декларациите, които се обявяват пред НАП за периода до 31 декември 2025 година, се посочват в левове, но дължимите суми се плащат единствено в евро

Източник: БТА, Мартин Леков    
НАП данъчна декларация отстъпка
Последвайте ни

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин

Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин

Свят Преди 7 минути

Това обсъдиха на среща служебният министър на външните работи Надежда Нейнски и турският външен министър Хакан Фидан в Истанбул

Над 30 медицински специалисти напуснаха болницата във Враца

Над 30 медицински специалисти напуснаха болницата във Враца

България Преди 46 минути

След спешна среща с ръководството на лечебното заведение е изготвен кризисен план

Градушка с размерите на орех падна в Крумовград

Градушка с размерите на орех падна в Крумовград

България Преди 1 час

Лошото време се е развило изключително бързо около обяд, малко след 12.00 часа

Голямо дърво падна и рани двама души в Рим

Голямо дърво падна и рани двама души в Рим

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е станал в района „Сан Лазаро“

Ирански дронове атакуваха летището в Кувейт, нанесени са сериозни щети

Ирански дронове атакуваха летището в Кувейт, нанесени са сериозни щети

Свят Преди 3 часа

Засега няма данни за пострадали

Паднало дърво спря влака между гарите Мирково и Столник

Паднало дърво спря влака между гарите Мирково и Столник

България Преди 4 часа

Наложило се е пътниците да изчакат два часа на гарата в Столник

Android 17 въвежда нови изживявания

Android 17 въвежда нови изживявания, включително с "плаващи балони"

Технологии Преди 4 часа

Google продължава разработката на следващото поколение на Android, което започва да слива разликите между мобилна и настолна платформа и ще предлага сходни функции, като отделяне на приложенията в прозорци, повече сигурност и разбира се, AI

Пиян шофьор предизвика катастрофа край Добрич, има загинал

Шофьор загина при катастрофа на пътя Одринци - Добрич

България Преди 4 часа

Съобщението за инцидента е получено около 4:30 ч.

Скъпите горива ни удрят по джоба: Как да намалим разходите

Скъпите горива ни удрят по джоба: Как да намалим разходите

България Преди 5 часа

Работа от вкъщи VS. споделено пътуване

Мащабни полицейски акции срещу купуването на гласове

Мащабни полицейски акции срещу купуването на гласове: Какво показват данните на МВР преди вота

Парламентарни избори Преди 5 часа

Русия и Иран обсъдиха кризата в Близкия изток, има ли шанс за дипломатически изход

Русия и Иран обсъдиха кризата в Близкия изток, има ли шанс за дипломатически изход

Свят Преди 5 часа

Руският външен министър Сергей Лавров проведе разговор с иранския си колега Абас Арагчи

Иран удари базата "Принц Султан" в Саудитска арабия, има ранени американски военни

Иран удари базата "Принц Султан" в Саудитска арабия, има ранени американски военни

Свят Преди 6 часа

Атаката е повредила няколко самолета за презареждане на САЩ

Сняг скова "Петрохан", проходим ли е проходът

Сняг скова "Петрохан", проходим ли е проходът

България Преди 6 часа

Пет машини се включиха в почистването и опесъчаването

Празник е! Имен ден имат всички, чието име значи "войн"

Празник е! Имен ден имат всички, чието име значи "войн"

Любопитно Преди 7 часа

На 28 март БПЦ отдава почит на свети Боян-Енравота, както и на преподобните Иларион Нови и Стефан Изповедник

Среднощна атака в Одеса: Руски удар порази родилен дом, пострадало е и дете

Среднощна атака в Одеса: Руски удар порази родилен дом, пострадало е и дете

Свят Преди 7 часа

В Приморски район са регистрирани и щети на три сгради на общообразователни заведения

Отлагат откриването на мотосезон 2026 заради лошото време

Отлагат откриването на мотосезон 2026 заради лошото време

България Преди 7 часа

Стартът трябваше да бъде даден днес в 10:00 ч. с водосвет на пл. „Княз Александър I Батенберг“

Всичко от днес

От мрежата

