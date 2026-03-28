Свят

Осуетиха бомбен атентат пред американска банка в Париж

28 март 2026, 16:25
Източник: Getty Images

А тентат, при който е трябвало да бъде задействано самоделно взривно устройство, е бил осуетен пред клон на "Банк ъв Америка" в Париж, предаде Франс прес, като се позова на полицейски източници.

Това е станало около 3,30 ч. на улица "Боатие". Там полицаи са забелязали и задържали мъж, който е поставил самоделното взривно устройство. То представлявало петлитрова туба с възпламеняема течност и механизъм за възпламеняване.

Случаят е поверен на звеното за борба с тероризма към полицията на Париж.

Източник: Габриела Големанска/БТА    
Атентат Париж Банк ъв Америка Осуетен атентат Самоделно взривно устройство Полиция Задържане
Последвайте ни
pariteni.bg
dogsandcats.bg
Ексклузивно

Преди 9 часа
Ексклузивно

Преди 9 часа
Ексклузивно

Преди 9 часа
Ексклузивно

Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Свят Преди 34 минути

Свят Преди 1 час

България Преди 2 часа

България Преди 2 часа

Любопитно Преди 2 часа

България Преди 2 часа

България Преди 3 часа

Свят Преди 4 часа

Свят Преди 4 часа

Свят Преди 4 часа

Свят Преди 5 часа

България Преди 6 часа

Технологии Преди 6 часа

България Преди 6 часа

България Преди 6 часа

България Преди 6 часа

Всичко от днес

От мрежата

dogsandcats.bg

dogsandcats.bg
1

sinoptik.bg
1

sinoptik.bg

Edna.bg

Edna.bg

Gong.bg

Gong.bg

Nova.bg

Nova.bg