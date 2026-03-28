Осуетиха бомбен атентат пред американска банка в Париж

А тентат, при който е трябвало да бъде задействано самоделно взривно устройство, е бил осуетен пред клон на "Банк ъв Америка" в Париж, предаде Франс прес, като се позова на полицейски източници.
Un attentat déjoué à Paris devant la Bank of America. Le parquet anti-terroriste se saisit, selon une source proche du dossier citée par l'AFP.
https://t.co/SUhgUElpX7
Това е станало около 3,30 ч. на улица "Боатие". Там полицаи са забелязали и задържали мъж, който е поставил самоделното взривно устройство. То представлявало петлитрова туба с възпламеняема течност и механизъм за възпламеняване.
Случаят е поверен на звеното за борба с тероризма към полицията на Париж.