Парламентарни избори

Обрат при вота зад граница: Рекорден скок на заявленията в Лондон, спад в Турция

Според справка на ЦИК към 25 март 2026 г., общо 60 897 потвърдени заявления за гласуване извън България са били подадени от български граждани на места в 61 държави

25 март 2026, 11:19
Обрат при вота зад граница: Рекорден скок на заявленията в Лондон, спад в Турция
Източник: iStock

Н ад 42 000 българи зад граница са подали заявления за гласуване на изборите на 19 април. Централната избирателна комисия - ЦИК публикува актуални данни за желаещите да гласуват в чужбина на предстоящите парламентарни избори на 19 април 2026 г. Крайният срок за подаване на заявления беше 24 март, като те служат за определяне на броя на секциите и съставяне на списъците с избиратели в чужбина.

  • Официални данни от ЦИК за 2026 г.

Според справка на ЦИК към 25 март 2026 г., общо 60 897 потвърдени заявления за гласуване извън България са били подадени от български граждани на места в 61 държави.

Най‑много заявления има от следните държави:

  1. Турция - 15536
  2. Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия - 10471
  3. Германия ФР - 8095
  4. Испания - 4785
  5. САЩ - 3988
  6. Нидерландия - 2059
  7. Италия - 1984
  8. Франция - 1201
  9. Канада - 1286
  10. Австрия - 1266
  11. Швейцария - 953
  12. Гърция - 851
  13. Белгия - 820
  14. Чешка република - 601
  15. Норвегия - 633
  16. Дания - 554
  17. Ирландия - 545
  18. Швеция - 416
  19. Сърбия - 328
  20. Австралия - 294 
  21. Финландия - 282
  22. Португалия - 235
  23. Република Северна Македония - 210
  24. Унгария - 205
  25. Република Южна Африка - 204
  26. Полша - 199
  27. Люксембург - 157
  28. ОАЕ - 140
  29. Малта - 134
  30. Япония - 116
  31. Нова Зеландия - 100
  32. Хърватия - 86
  33. Румъния - 72
  34. Словакия - 67
  35. Китай - 69
  36. Бразилия - 55
  37. Сингапур - 55
  38. Аржентина - 44
  39. Словения - 48
  40. Египет - 39
  41. Мароко - 29
  42. Армения - 25
  43. Беларус - 19
  44. Латвия - 19
  45. Босна и Херцеговина - 17
  46. Израел - 15
  47. Алжир - 13
  48. Грузия - 9
  49. Литва - 9
  50. Черна гора - 8
  51. Тунис - 8
  52. Кувейт - 7
  53. Катар - 8
  54. Азербайджан - 5
  55. Естония - 5
  56. Малайзия - 5
  57. Филипини - 3
  58. Доминиканска Република - 3
  59. Саудитска Арабия - 2
  60. Монако - 1
  61. Чили - 1

Тези заявки са ключови за определяне къде и колко избирателни секции ще бъдат формирани извън страната, за да могат наши сънародници да упражнят правото си на глас.

  •  Сравнение с предишни избори - 2024 г.

За последните национални парламентарни избори през 2024 г., ЦИК отчете 38 293 подадени заявления за гласуване в чужбина към определен етап на процеса по събиране на заявки.

  1. Турция - 23 537
  2. Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия - 2 326
  3. Германия ФР - 2 715
  4. Испания - 1 332
  5. САЩ - 1 310
  6. Италия - 864
  7. Гърция - 921
  8. Нидерландия - 778
  9. Австрия - 412
  10. Франция - 391
  11. Белгия - 388
  12. Канада - 359
  13. Швейцария - 237
  14. Чехия - 229
  15. Норвегия - 215
  16. Ирландия - 211
  17. Кипър - 179
  18. Република Северна Македония - 120
  19. Люксембург - 111
  20. Косово - 94
  21. Австралия - 94
  22. Република Южна Африка - 93
  23. Швеция - 93
  24. Албания - 80
  25. Русия - 72
  26. Финландия - 71
  27. Румъния - 66
  28. Полша - 63
  29. Португалия - 58
  30. Малта - 55
  31. Япония - 42
  32. Хърватия - 39
  33. Исландия - 33
  34. Словакия - 31
  35. Китай - 28
  36. ОАЕ - 27
  37. Израел - 26
  38. Сингапур - 24
  39. Унгария - 23
  40. Грузия - 22
  41. Нова Зеландия - 22
  42. Словения - 21
  43. Чили - 18
  44. Бразилия - 10
  45. Мексико - 10
  46. Черна гора - 10
  47. Йордания - 9
  48. Република Корея - 8
  49. Азербайджан - 7
  50. Катар - 6
  51. Литва - 5
  52. Латвия - 5
  53. Тунис - 5
  54. Кувейт - 5
  55. Виетнам - 4
  56. Ливан - 4
  57. Мароко - 4
  58. Алжир - 3
  59. Египет - 3
  60. Саудитска Арабия - 3
  61. Украйна - 3
  62. Андора - 2
  63. Нигерия - 2
  64. Аржентина - 1
  65. Индонезия - 1
  66. Казахстан - 1

Според данни от ЦИК, през пролетта на 2026 г. броят на заявленията за гласуване зад граница нараства значително - с около 22 604 повече, отколкото беше предходният регистър от 2024 година. Това показва засилен интерес на българите извън страната към участие във вота.

В ефира на NOVA председателят на комисията Камелия Нейкова потвърди, че има драстично увеличение на броя заявления за гласуване извън граница. Едно от големите предизвикателства пред ЦИК за тези избори е свързано с ограничаването на броя на секциите за гласуване в държавите извън Европейския съюз, каза тя.

"60 897 са подадените електронни заявления. На изборите през октомври 2024 г. бяха малко над 30 000", обясни Нейкова. Тя даде пример и с Великобритания – при 2000 заявления през 2024 г., този път са получени 10 000.

Нейкова обясни, че тези заявления служат за разкриване на избирателни секции и за съставяне на списъците за гласуване. Това означава, че има ли заявления, ЦИК е длъжна да осигури секции. Няма обаче как да го направи заради ограничението от 20 секции, извън дипломатическите и консулските представителства, в страните, които не членуват в ЕС.

"Тежката задача пред ръководителите на дипломатическите и консулските представителства е да съобразят предложенията си за местоположение на избирателните секции, така че те да бъдат максимално удобни за избирателите", каза Нейкова.

В посолството в Лондон ще бъдат разкрити още 7 секции, обясни Нейкова. Две ще има и в Единбург.

"Дали ще има секции в почетните консулства зависи от преценката на МВнР за това отговарят ли съответните места на изискванията. Ако да, могат да се разкриват и повече от 20 секции в определени градове", поясни Нейкова.

"Няма как хората, които преди са гласували в 112 секции, да бъдат обслужени от 20. Това означава сериозен проблем", коментира председателят на ЦИК. И увери, че комисията ще направи всичко възможно, за да дадат възможност на всички желаещи да упражнят правото си на глас. 

Заявленията за гласуване в Турция са по-малко отколкото са били през 2024 г., обясни още Нейкова. 

За да няма масови смени на членове на СИК в последния момент, от ЦИК дадоха възможност те да бъдат назначени максимално близо до крайния срок.

При предишните избори 43 секции не са били включили устройствата за видеонаблюдение, без да има основателна причина за това. На всички техни председатели ЦИК е съставила актове за административни нарушения, а съответните областни управители са издали наказателни постановления. "Глобите, предвидени в нормативната уредба, са ниски – от 20 до 200 лева", каза Нейкова.

Заявленията за гласуване извън страната не са просто статистика. Те имат пряка роля за:

  • определяне къде ще бъдат разкрити секции,
  • колко избирателни секции ще се организират в различните държави,
  • съставяне на списъци на гласоподаватели за секциите зад граница.

Крайният срок за подаване на заявления изтече на 24 март, а след тази дата ЦИК очаква да финализира детайлите по разкриването на секции извън страната.

Припомняме, че депутатите от 51-вото Народно събрание гласуваха промяна в Изборния кодекс, според която:

  • в държавите извън Европейския съюз (ЕС) могат да се откриват до 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства на България

Това означава, че максимум 20 секции могат да бъдат образувани в държава, която не е член на ЕС, независимо от броя на българските граждани, живеещи там.

Депутатите гласуваха окончателната промяна след дълги дебати, като мнозинството подкрепи предложението въпреки критики и предупреждения за възможно ограничаване на изборните права на българите зад граница.

  • Политическа реакция

Промяната предизвика широко обществено и политическо напрежение:

Решението беше разкритикувано от експерти и обществени организации като ограничение на правото на глас, особено за държави с голяма българска общност като Турция, Великобритания, САЩ и Канада.

Президентът Румен Радев (22 януари 2017 г. – 23 януари 2026 г. ) наложи вето върху законопроекта, но то беше преодоляно от парламента и текстовете в Изборния кодекс останаха в сила.

Ограничението до 20 секции в държавите извън ЕС може да доведе до:

  • по‑тежък достъп до гласуване за българи в държави с голяма диаспора,
  • концентриране на гласоподавателите в по‑малък брой места, което потенциално води до по‑големи опашки и неудобства,
  • разминаване между броя на подадени заявления за гласуване и възможните места за гласуване.
Последвайте ни

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бхумика Шреста (вдясно) е първата трансджендър жена, която влиза в парламента на Непал

Исторически пробив: Непал ще има първа трансджендър жена депутат

Свят Преди 20 минути

Нейният възход и постижение бележат прогресивна стъпка на Непал към по-голяма приобщеност, след години на тиха борба за признание

Земетресение в Гърция

Земетресение в Гърция

Свят Преди 22 минути

Епицентърът му е бил на 11,5 километра север-североизток от град Янина

,

Обявиха кога Малена Замфирова се прибира в България

България Преди 43 минути

16-годишната спортистка пострада при тежък инцидент в чешки зимен курорт

Гюров със сериозни обвинения: В АПИ се краде, вместо да се ремонтира

Гюров със сериозни обвинения: В АПИ се краде, вместо да се ремонтира

България Преди 57 минути

"Това не е кражба на пари, а на човешки животи", заяви премиерът

Случаите на морбили във Врачанско се увеличават: Какви са рисковете и симптомите?

Случаите на морбили във Врачанско се увеличават: Какви са рисковете и симптомите?

България Преди 1 час

В община Бяла Слатина са регистрирани 17 случая, повечето от които са неваксинирани деца

<p>Оръжие в България и планирани атаки в Европа: Делото срещу &bdquo;Хамас&ldquo; в Берлин</p>

Скривалища за оръжие в България и мишени в Европа: Произнасят присъди по дело срещу „Хамас“

България Преди 1 час

Йотова: Думите, които изричаме, чертаят пътя ни един към друг

Йотова: Думите, които изричаме, чертаят пътя ни един към друг

България Преди 1 час

Това заяви президентът в приветствието си на третия Международен форум за кирилицата

Откриха човешко тяло под Коматевския надлез в Пловдив

Откриха човешко тяло под Коматевския надлез в Пловдив

България Преди 1 час

Това съобщи ръководителят на Отряда за реагиране при бедствия

МВнР издаде предупреждение за преустановяване на пътуванията до Куба

МВнР издаде предупреждение за преустановяване на пътуванията до Куба

България Преди 1 час

<p>Руски дрон разтърси електроцентрала в Естония</p>

Руски дрон удари електроцентралата "Аувере" в Естония

Свят Преди 1 час

При инцидента няма пострадали

OpenAI Sora

OpenAI изненадващо спира Sora, след като погълна милиарди без печалба

Технологии Преди 1 час

Компанията изненада дори собствените си служители, като обяви, че ще прекрати предлагането на функцията за генериране на клипове, защото създава много разходи, а в плановете ѝ има други цели, които се нуждаят от средствата

Янкулов поиска ВАС да сезира Съда на ЕС за "вечния' мандат на и.ф. главен прокурор

Янкулов поиска ВАС да сезира Съда на ЕС за "вечния' мандат на и.ф. главен прокурор

България Преди 1 час

Според него тълкуването на прокурорската колегия на практика създава възможност Борислав Сарафов да остане безсрочно на поста

Пожар в руското балтийско пристанище Уст-Луга след мащабна украинска атака

Пожар в руското балтийско пристанище Уст-Луга след мащабна украинска атака

Свят Преди 1 час

Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта са били свалени 389 украински дрона на територията на страната

.

Спряха за 2 години правата на играча, ритнал в главата вратар на мач в Пловдив

България Преди 1 час

Ръководството на отбора също освободи футболиста и изказа извинения към пострадалото момче

<p>Без съмнение: Hyundai Ioniq 6 N е най-якият електромобил</p>

Нямам съмнение: Hyundai Ioniq 6 N е най-якият електромобил (тест драйв)

Технологии Преди 1 час

Далеч не съм карал всички EV-та на планетата, но знам, че този лекува болестта, от която страдат всички останали електромобили, които съм тествал – скуката. А този дори спокойно застава срещу BMW M3

Кризата в Куба: Кораб достави медицински материали, храна и соларни панели

Кризата в Куба: Кораб достави медицински материали, храна и соларни панели

Свят Преди 1 час

Той е част от инициативата „Конвой Нашата Америка“

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго продължава бременността при кучетата?

dogsandcats.bg

8 хитрини, които котките използват, за да привлекат внимание

dogsandcats.bg
1

Защитиха още две вековни дървета

sinoptik.bg
1

Кое растение "поема" вода 20 пъти, колкото теглото си

sinoptik.bg

Кирил Любенов от Hell’s Kitchen: Най-често готвя за момичета! (ВИДЕО)

Edna.bg

Любо Нейков тръгва на турне с „Голям праз", играе с Шкумбата и поставя финал в НДК

Edna.bg

Националите ще имат нов капитан

Gong.bg

Керкез иска играч на ЦСКА в Атромитос

Gong.bg

Влиза в сила мярката за подпомагане на най-уязвимите заради цените на горивата

Nova.bg

Предстои рязък обрат във времето с валежи от дъжд и сняг

Nova.bg