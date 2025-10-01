България

Челен сблъсък между два автобуса на градския транспорт в Пловдив, има пострадали

При инцидента е бил ударен и паркиран автомобил

Обновена преди 1 час / 1 октомври 2025, 10:43
Източник: NOVA

Д ва автобуса от градския транспорт на Пловдив се блъснаха челно, след като единият водач е загубил контрол над превозното средство

Инцидентът е станал около 7:50 часа тази сутрин в район "Тракия", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. 

Източник: NOVA

При удара са пострадали трима, сред които виновният водач, който е на 54 години. Той е хоспитализиран за наблюдение. 

Източник: NOVA

Две от пътничките - на 51 и 63 години, са с леки травми.

Източник: NOVA

При инцидента е бил ударен и паркиран автомобил. Няма данни за употреба на алкохол.

Източник: Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова    
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 1 ден
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 1 ден
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 1 ден
Криза в АЕЦ
Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 1 ден

Остра стресова реакция: какво представлява, признаци и начини за справяне

Остра стресова реакция: какво представлява, признаци и начини за справяне

Свят Преди 31 минути

"Стимулът е толкова силен, че реакцията на тялото не зависи от волята или желанието на човека, а е автоматична“

Трима задържани за серия домови кражби в София

Трима задържани за серия домови кражби в София

България Преди 32 минути

Били са откраднати пари, бижута и вещи на обща стойност от 23 795,94 лева

<p><span font-size:="" helvetica="" segoe="" style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, ">Ракът сред младите скочи със&nbsp;79% за 30 години</span></p>

Случаите на рак в ранна възраст по света са скочили със 79% за 30 г.

Свят Преди 1 час

Хората, родени след 1990 година, имат постоянен ръст на риска от 17 различни вида рак

Банките взели от клиентите си 1,5 млрд. лв. от такси

България Преди 1 час

Печалбата им отново расте, отчете БНБ

"Цяла Европа пищи": НАТО подготвя атака, Русия е "жертва" в конфликта

"Цяла Европа пищи": НАТО подготвя атака, Русия е "жертва" в конфликта

Свят Преди 1 час

Докато подкрепата за продължаване на войната пада до най-ниското си ниво, Кремъл засилва наратива "Русия срещу Запада", за да поддържа общественото настроение

Съдът спря избора на генерален директор на БНТ

Съдът спря избора на генерален директор на БНТ

България Преди 1 час

Определението на съда е след жалба на един от кандидатите - Сашо Йовков

<p>НОИ с важна информация за пенсиите и въвеждането на еврото</p>

НОИ с важна информация за пенсиите и въвеждането на еврото

България Преди 1 час

„Никой няма да загуби своя доход. Възможно е да получите повече, но няма да получите по-малко“, увери управителят на НОИ, Весела Караиванова

С ярки плитки и уличен стил: Норт Уест засенчи майка си Ким на собственото ѝ събитие

С ярки плитки и уличен стил: Норт Уест засенчи майка си Ким на собственото ѝ събитие

Любопитно Преди 1 час

Ким Кардашиян доведе 12-годишната си първородна дъщеря, за да отпразнуват съвместното партньорство на марката ѝ с Nike

<p>Емили Блънт за АI актриса: Господи, ние сме обречени</p>

Емили Блънт за АI актрисата Тили Норуд: Господи, ние сме обречени

Любопитно Преди 1 час

AI актрисата е създадена от холандската актриса Елин ван дер Велден, която иска Норуд да стане „следващата Скарлет Йохансон“

Португалия затяга правилата за мигрантите

Свят Преди 1 час

С гласовете на консерваторите и десните популисти парламентът в Лисабон прие нов, по-строг закон за чужденците

Украинският бастион Краматорск: Непреклонност срещу руския натиск на фронта

Украинският бастион Краматорск: Непреклонност срещу руския натиск на фронта

Свят Преди 1 час

Как се живее с градовете на фронтовата линия в Украйна

<p>ПП за заплащането на младите лекари: Няма извинения, че няма пари</p>

ПП за заплащането на младите лекари: Няма извинения, че няма пари, въпрос на политическа воля е

България Преди 1 час

Партията започва да събира подписи за иницииране на извънредна здравна комисия

Промяна в наредбата за предолимпийска подготовка ще осигури финансиране за волейболистите

Промяна в наредбата за предолимпийска подготовка ще осигури финансиране за волейболистите

България Преди 2 часа

Постижението на националния ни отбор по волейбол е исторически момент за България, отбеляза спортният министър Иван Пешев

Европа губи 600 футболни игрища природа и земя всеки ден

Европа губи 600 футболни игрища природа и земя всеки ден

Свят Преди 2 часа

Между 2018 и 2023 година около 9000 квадратни километра земя – площ с размерите на Кипър – са преминали от зелено в сиво

<p>&quot;Никой няма да спечели от ядрена авария&quot;, предупреждава Гроси</p>

След като Зеленски алармира за спряното захранване на Запорожката АЕЦ, Гроси - "Никой няма да спечели от ядрена авария"

Свят Преди 2 часа

Заради руски обстрел дизеловите генератори осигуряват аварийно захранване, докато централата остава седмица без връзка с електромрежата, предупреждава Зеленски

Какви са правомощията на служителите на ДАИ?

Какви са правомощията на служителите на ДАИ?

България Преди 2 часа

ДАИ осъществява контролните функции на изпълнителната агенцията в областта на автомобилните превози и движението по пътищата

