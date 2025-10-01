Челен сблъсък между два автобуса на градския транспорт в Пловдив, има пострадали

Д ва автобуса от градския транспорт на Пловдив се блъснаха челно, след като единият водач е загубил контрол над превозното средство

Инцидентът е станал около 7:50 часа тази сутрин в район "Тракия", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Източник: NOVA

При удара са пострадали трима, сред които виновният водач, който е на 54 години. Той е хоспитализиран за наблюдение.

Източник: NOVA

Две от пътничките - на 51 и 63 години, са с леки травми.

Източник: NOVA

При инцидента е бил ударен и паркиран автомобил. Няма данни за употреба на алкохол.