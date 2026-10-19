От отрови за отслабване до маймунски жлези: Цената на вечната младост през миналия век

С амо преди стотина години аптеките са продавали опасни препарати, вестниците са рекламирали чудодейни прахове, а лекарите са извършвали процедури, които днес изглеждат пълно безумие. Макар някои от тези лечения наистина да са давали видим ефект върху тялото, последствията често са били катастрофални.

Ето пет от най-шокиращите и опасни медицински практики от миналото, в които хората искрено са вярвали в стремежа си към здраве и красота.

1. Капсули с глисти за отслабване

В края на XIX век се появяват истории за специални капсули, които уж съдържали паразити или техни яйца, позволяващи свалянето на килограми без ограничаване на храната. Идеята била червей да поглъща част от хранителните вещества, докато човек яде любимите си храни.

Макар мащабите на тази търговия да са спорни, митът остава жив и до днес. Популярната легенда, че оперната дива Мария Калас е отслабнала именно благодарение на лентов червей, беше опровергана от учени през 2022 г. Проучването доказва, че певицата просто се е заразила с говежди тении чрез консумация на недостатъчно обработено месо. Самите паразити обаче далеч не са безобидни - те водят до тежък дефицит на хранителни вещества, а някои видове могат да атакуват дори централната нервна система.

2. Радиоактивна вода за бодрост и дълголетие

След откриването на радиоактивните елементи пазарът се залива с продукти, на които се приписва вълшебната способност да лекуват всичко и да връщат младостта.

Най-известният пример е Radithor - радиоактивен еликсир, продаван в САЩ през 1920-те и 1930-те години, който съдържал истински радий. Редовен потребител на напитката бил американският индустриалец Ебен Байерс. Тъй като радият има свойството да се натрупва в костите и да разрушава костния мозък, Байерс развива тежки увреждания на органите и умира в мъки през 1932 г.

3. Промишлен химикал за светкавично отслабване

През 1930-те години в САЩ започва масово да се използва динитрофенол (DNP) за бързо сваляне на тегло. Веществото първоначално е промишлен химикал, използван включително при производството на бои, но забележката, че работниците в тези заводи слабеят, подтиква към медицинското му приложение.

DNP наистина ускорява обмяната на веществата, като нарушава работата на митохондриите и превръща енергията директно в топлина. Рискът обаче е смъртоносен: телесната температура може да се повиши критично за минути, сърцето да откаже, а натоварването да доведе до катаракта и фатален изход. Впоследствие лекарите забраняват веществото за легална употреба, макар то периодично да се появява на черния пазар.

4. Арсен и живак за красива кожа и лечение

През XIX и началото на XX век токсичните тежки метали са били редовна част от домашната аптечка и козметиката.

Арсенът се е смятал за разкрасително средство за избистряне на тена, както и за лек срещу кожни заболявания и сифилис.

Живакът (под формата на мази, инжекции и парни бани) също е бил основно оръжие срещу сифилис.

Дълготрайната употреба на тези елементи обаче уврежда необратимо нервната система, бъбреците, кожата и вътрешните органи, а рискът от рак нараства многократно. От тези методи медицината се отказва едва с навлизането на антибиотиците и пеницилина.

5. Трансплантация на маймунски жлези за вечна младост

През 1920-те години руският хирург Сергей Воронов става световноизвестен с пищни операции, при които присаждал на мъже тъкани от тестиси на маймуни с цел възвръщане на младостта и физическата сила.

В основата на метода стояла хипотезата, че стареенето се дължи на отслабването на половите жлези. Операциите привличат богати пациенти и огромен медиен интерес, но бързо се оказват научен мираж - чуждите тъкани не могат да изпълняват функциите на човешките органи. Любопитно е, че именно тези експерименти вероятно вдъхновяват Михаил Булгаков за образа на професор Преображенски и култовата му повест „Кучешко сърце“.