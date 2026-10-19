С размерите на пътен конус: Откриха гигантска гъба, която преписва историята

Г игантска гъба с размерите на пътен конус и тегло над два килограма се превърна в новата голяма сензация за ботаниците. Учени случайно попаднаха в китайските гори на нов, невиждан досега вид, чийто генетичен код ги върна 65 милиона години назад - точно в момента, когато астероидът Чиксулуб заличава динозаврите и потапя планетата в мрак.

Официално нареченият Dianjunus rex (или накратко D. rex) развива масивни бели плодни тела с височина до 50 сантиметра и тегло от рекордните 2,2 килограма, което го прави най-големия представител в неговото семейство.

Роден в сянката на катаклизма

Микологът Индунил Сенанаяке от Китайската академия на науките и нейният екип описват новия вид в списание Frontiers in Fungal Biology. Изследванията показват, че D. rex е единственият известен представител на абсолютно новото семейство Dianjunaceae.

Чрез сравняване на неговия генетичен код с този на стотици други видове, учените установяват, че това семейство се е отделило от роднините си преди около 65 милиона години - едва 1 милион години след опустошителния астероиден удар.

Meet the “T. rex of fungi”! Chinese scientists have discovered a giant fungus in Yunnan that can grow half a meter tall and weigh over 2 kg. Named Dianjunus rex, it belongs to a newly identified fungal family estimated to have originated around 65 million years, around the time dinosaurs went extinct. Even more fascinating, it may live inside healthy trees before switching to feeding on dead wood, gaining a head start over competing fungi. Can it be eaten? Scientists say that remains unknown. #China #Science #Biodiversity https://t.co/u2E7fc03iO — Global Times (@globaltimesnews) October 15, 2026

„След масовото измиране горите са претърпели драматични промени, включително изведнъж са се появили огромни количества мъртва растителна маса. За гъбите разлагачи този екологичен срив е създал съвсем нови възможности за развитие“, обяснява Сенанаяке.

Сривът на климата, затъмнението на небето от пепел и охлаждането на атмосферните температури създават перфектната киселинна и влажна среда за глобален „бум“ в развитието на древните гъби.

Живот под земята и гигантски плодници

D. rex е далечен роднина на смръчкулите, трюфелите и кордицепса. Той живее под земята под формата на мицел и се среща най-често в основата на китайския корков дъб в провинция Юнан, където се храни с гниеща дървесина и корени.

Dianjunus rex grows the largest known fruiting bodies in Ascomycota—up to 50 cm tall, versus previous records of 20–30 cm—though the reason for its exceptional size remains unresolved. @frontiersin https://t.co/HjSrISWt6J — Phys.org (@physorg_com) October 14, 2026

Когато дойде време за размножаване, гъбата изпраща към повърхността си гигантските си бели плодни тела (стромати), за да разпръсне спорите си във въздуха. Защо обаче D. rex развива толкова колосална структура, все още остава загадка за ботаниците.

Учените предполагат, че издигането над високата горска растителност помага на вятъра по-лесно да разнася спорите в гъстите гори. Изграждането на толкова голямо тяло обаче изисква огромно количество енергия, което означава, че тази стратегия се е развила само защото ползите от оцеляването са надделели над цената.