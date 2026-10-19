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С размерите на пътен конус: Откриха гигантска гъба, която преписва историята

Нов вид гигантска гъба, висока 50 см и тежаща над 2 кг, беше открит в Китай. Генетичният код на Dianjunus rex разкрива, че видът е възникнал преди 65 млн. години непосредствено след астероида, изтрил динозаврите от Земята

19 октомври 2026, 06:42
С размерите на пътен конус: Откриха гигантска гъба, която преписва историята
Източник: iStock/Getty Images

Г игантска гъба с размерите на пътен конус и тегло над два килограма се превърна в новата голяма сензация за ботаниците. Учени случайно попаднаха в китайските гори на нов, невиждан досега вид, чийто генетичен код ги върна 65 милиона години назад - точно в момента, когато астероидът Чиксулуб заличава динозаврите и потапя планетата в мрак.

Официално нареченият Dianjunus rex (или накратко D. rex) развива масивни бели плодни тела с височина до 50 сантиметра и тегло от рекордните 2,2 килограма, което го прави най-големия представител в неговото семейство.

Роден в сянката на катаклизма

Микологът Индунил Сенанаяке от Китайската академия на науките и нейният екип описват новия вид в списание Frontiers in Fungal Biology. Изследванията показват, че D. rex е единственият известен представител на абсолютно новото семейство Dianjunaceae.

Чрез сравняване на неговия генетичен код с този на стотици други видове, учените установяват, че това семейство се е отделило от роднините си преди около 65 милиона години - едва 1 милион години след опустошителния астероиден удар.

„След масовото измиране горите са претърпели драматични промени, включително изведнъж са се появили огромни количества мъртва растителна маса. За гъбите разлагачи този екологичен срив е създал съвсем нови възможности за развитие“, обяснява Сенанаяке.

Сривът на климата, затъмнението на небето от пепел и охлаждането на атмосферните температури създават перфектната киселинна и влажна среда за глобален „бум“ в развитието на древните гъби.

Живот под земята и гигантски плодници

D. rex е далечен роднина на смръчкулите, трюфелите и кордицепса. Той живее под земята под формата на мицел и се среща най-често в основата на китайския корков дъб в провинция Юнан, където се храни с гниеща дървесина и корени.

Когато дойде време за размножаване, гъбата изпраща към повърхността си гигантските си бели плодни тела (стромати), за да разпръсне спорите си във въздуха. Защо обаче D. rex развива толкова колосална структура, все още остава загадка за ботаниците.

Учените предполагат, че издигането над високата горска растителност помага на вятъра по-лесно да разнася спорите в гъстите гори. Изграждането на толкова голямо тяло обаче изисква огромно количество енергия, което означава, че тази стратегия се е развила само защото ползите от оцеляването са надделели над цената.

Източник: sciencealert    
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