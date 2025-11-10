България

Българското външно министерство отправи призив към Русия

Оттам посочват, че Русия продължава да смущава сателитните сигнали

10 ноември 2025, 21:19
Българското външно министерство отправи призив към Русия
Източник: МВнР

П ризоваваме Русия да прекрати неприемливите действия по смущаване на сателитни сигнали на европейските страни, заявиха от Министерството на външните работи в пост в X.

Преди следващата среща на Съвета за радиорегулации на Международния съюз по далекосъобщения от 10 до 14 ноември ние остро осъждаме тези неприемливи действия и призоваваме Русия да ги прекрати, допълват от министерството.

Без GPS: Как Русия застрашава полетите в балтийските страни

Оттам посочват, че Русия продължава да смущава сателитните сигнали и сигналите от радионавигационни сателитни системи, което засяга критичната инфраструктура и услугите на европейските страни.

Русия заплаши космическите сателити на Запада

През септември европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс заяви, че Европейският съюз ще разположи допълнителни сателити в долната земна орбита, за да засили устойчивостта срещу GPS смущения и ще подобри възможностите за тяхното засичане.

Източник: БТА, Петра Куртева    
Русия Европейски съюз МВнР
