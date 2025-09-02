България

Българите трупат пари в банките, готвят се за еврозоната

Депозитите на домакинствата достигнаха 94,4 млрд. лева през юли

2 септември 2025, 06:19
Българите трупат пари в банките, готвят се за еврозоната
Източник: БТА

Д епозитите на домакинствата в българската банкова система са достигнали 94,388 млрд. лева към края на юли 2025 г., показват данните на Българската народна банка. Това представлява 12,2% годишен ръст, като в същия месец на 2024 г. спестяванията са възлизали на 84,13 млрд. лева. Само месец по-рано, през юни, растежът бе по-нисък – 11,2%, съобщи pariteni.bg.

Според БНБ депозитите на домакинствата и НТООД съставляват 43% от прогнозния БВП на страната.

Значителен ръст се наблюдава и в останалите сегменти:

- 48,046 млрд. лева са депозитите на нефинансовите предприятия, което е увеличение от 7,8% на годишна база (при 6,1% ръст през юни);

- Депозитите на финансовите предприятия достигат 3,799 млрд. лева, като растежът е 14,1% (при значително по-високи 30,5% през юни).

Общо депозитите на неправителствения сектор достигат 146,233 млрд. лева, или 66,6% от БВП. Годишният темп на растеж е 10,8%, след 10% през юни.

Данните показват ясна тенденция към засилено спестяване в банковата система. Увеличението на депозитите, особено при домакинствата, може да се тълкува като сигнал за предпазливо потребителско поведение в условията на икономическа несигурност и очаквани промени.

БНБ прогнозира, че годишният растеж на депозитите в неправителствения сектор може да достигне 15,7% в края на 2025 г. Основният фактор е очакваното по-интензивно депозиране на свободни средства в банките преди присъединяването на България към еврозоната. Мотивът на домакинствата и бизнеса е да осигурят по-гладко превалутиране в евро след влизането в единната валута.

Въпреки положителните данни, експерти предупреждават, че високият дял на средствата в депозити отразява и слаб инвестиционен интерес към по-рискови инструменти. Това означава, че банковата система остава стабилна, но потенциалът за растеж чрез продуктивни инвестиции остава ограничен.

Източник: pariteni.bg    
Депозити Домакинства Банкова система БНБ Икономически растеж Спестявания Еврозона БВП Инвестиции Нефинансови предприятия
Последвайте ни
Първият септемврийски вторник – слънчев и топъл

Първият септемврийски вторник – слънчев и топъл

Закон № 281-F3: новият инструмент в ръцете на Путин

Закон № 281-F3: новият инструмент в ръцете на Путин

Трамвай излезе от релсите в София

Трамвай излезе от релсите в София

2 септември: От любов до гибел – битката, която промени историята

2 септември: От любов до гибел – битката, която промени историята

Безработицата в България леко се повишава

Безработицата в България леко се повишава

pariteni.bg
Opel се похвали с изключително нисък разход на Astra комби

Opel се похвали с изключително нисък разход на Astra комби

carmarket.bg
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Ексклузивно

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Преди 1 ден
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Ексклузивно

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 1 ден
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Ексклузивно

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Преди 1 ден

Виц на деня

Двама пияници седят на пейка. Единият казва: – Брат, виж – три луни! – Глупости! Средната е слънцето!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Задържаха мъж с бижута за 10 млн. евро в бельото му в Париж

Задържаха мъж с бижута за 10 млн. евро в бельото му в Париж

Свят Преди 7 часа

Арестуваният и негов съучастник били спрени за рутинна проверка

Митов за самолета с фон дер Лайен: Не е кибератака

Митов за самолета с фон дер Лайен: Не е кибератака

България Преди 8 часа

Митов: Какво отрича или не отрича Москва няма никакво значение

Изненада, украинската армия настъпи в Донецка област

Изненада, украинската армия настъпи в Донецка област

Свят Преди 9 часа

На 31 август украинското знаме беше издигнато в центъра на Новоикономично

Откраднаха скулптурата на тюлена-монах край Маслен нос

Откраднаха скулптурата на тюлена-монах край Маслен нос

България Преди 10 часа

Тя е била в пещера, а вътре се влиза само при спокойни води

МФ отчете над 4 милиарда лева дефицит в бюджета

МФ отчете над 4 милиарда лева дефицит в бюджета

България Преди 11 часа

Нарастване на разходите има основно в частта на социалните плащания, вкл. разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други

Водата в Брезник не е годна за пиене и битови нужди, обяви РЗИ

Водата в Брезник не е годна за пиене и битови нужди, обяви РЗИ

България Преди 11 часа

На управителите на „ВиК“ ООД – Перник е връчено предписание за предприемане на незабавни действия

Полицията започна проверки за нападението над екип на NOVA в Сопот

Полицията започна проверки за нападението над екип на NOVA в Сопот

България Преди 12 часа

Иван Янев: Започнаха да ги псуват, да ги плюят, да ги ритат и спъват, започнаха да блъскат по техниката

Обявиха бедствено положение в Плевен и Долна Митрополия

Обявиха бедствено положение в Плевен и Долна Митрополия

България Преди 12 часа

Мярката влиза в сила от 2 септември и ще продължи 7 дни

"Възраждане" осъди опитите за възпрепятстване на работата на екипа на NOVA в Сопот

"Възраждане" осъди опитите за възпрепятстване на работата на екипа на NOVA в Сопот

България Преди 12 часа

Опазването на свободата на словото и достойнството на личността са две от темите, с които "Възраждане" винаги се е ангажирала, посочват от партията

Тръмп се скара на Индия: Вече е късно

Тръмп се скара на Индия: Вече е късно

Свят Преди 12 часа

Индийското посолство във Вашингтон не е коментирало изявлението му

PURAстични снимки с новия смартфон флагман на Huawei

PURAстични снимки с новия смартфон флагман на Huawei

Технологии Преди 13 часа

Huawei PURA 80 Ultra вдига нивото на мобилната фотография

Бул. "Панчо Владигеров" в София пропадна, затвориха го

Бул. "Панчо Владигеров" в София пропадна, затвориха го

България Преди 13 часа

В близост се изгражда станция на метрото

Задържаха мъж на 59 г. за блудство с малолетно дете

Задържаха мъж на 59 г. за блудство с малолетно дете

България Преди 14 часа

Сигналът е подаден от близка роднина на пострадалото момче

<p>ЕК потвърди за атаката: България подозира Русия</p>

ЕК потвърди, че е уведомена за атаката: България подозира Русия

Свят Преди 14 часа

Смущенията и фалшификациите на GPS сигнали са се превърнали в почти ежедневие

Кремъл отрече за атаката в България срещу самолета на Урсула фон дер Лайен

Кремъл отрече за атаката в България срещу самолета на Урсула фон дер Лайен

България Преди 14 часа

ЕК: Българските власти подозират "умишлена намеса от страна на Русия"

Масови протести на ученици в Израел срещу войната в Газа

Масови протести на ученици в Израел срещу войната в Газа

Свят Преди 14 часа

Новата учебна година започна днес за около 2,5 милиона израелски ученици

Всичко от днес

От мрежата

Котката киха и има сополи - какво да правим

dogsandcats.bg

Защо кучетата лягат по гръб и се въргалят в земята

dogsandcats.bg
1

Деца плуваха с шампиона Цанко Цанков

sinoptik.bg
1

Къде се намира водопад Чесненско усое

sinoptik.bg

Сьомга с лимон, пармезан и аспержи

Edna.bg

Ретрограден Сатурн в Риби: Какво означава за всяка зодия

Edna.bg

Официално: Ливърпул счупи рекорда и представи Александър Исак

Gong.bg

Манчестър Юнайтед се подсили със съотборник на Росен Божинов

Gong.bg

Трамвай излезе от релсите при Румънското посолство

Nova.bg

Как работи навигационната система на самолетите

Nova.bg