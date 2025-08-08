България

Българите са в топ 3 на Европа по живот в добро здравословно състояние

Това показват данни на Евростат

8 август 2025, 13:48
Източник: iStock

Б ългарите се нареждат на трето място сред 30 европейски страни по продължителност на живота в добро здравословно състояние, показват данни на Евростат.

Те живеят в добро здраве средно 68,6 г., като страната ни е изпреварвана по този показател от Малта и Италия. 

Българските жени са на второ място. Според данните през 2023 г. българките са живели средно до 71 г. в добро здраве, като са изпреварвани само от малтийките, които са имали един месец повече. В дъното на таблицата по този показател са Швейцария, Дания и Латвия, които остават средно в добро здравословно състояние едва до 54-55 годишна възраст.

Българските мъже също се класират на предни позиции по този показател. Те се нареждат на пето място, като достигат средно до 66,3 г. в добро здравословно състояние. Преди българските мъже в таблицата са Малта, Италия, Швеция и Норвегия, като малтийците достигат до 71,7 г. В дъното са Словакия, Естония и Дания, съответно с 56,8 г., 56,5 г. и 51,2 г.

Средно в Европейския съюз през 2023 г. броят на годините, които европейците живеят в добро здравословно състояние, е бил 63,1 г. – 63,3 г. за жените и 62,8 г. за мъжете.

Средната продължителност на живота на жените в ЕС средно е с 5,3 г. по-дълга от тази на мъжете, (84 г. срещу 78,7 г.), отчита статистиката.

Годините, прекарани в добро здравословно състояние представляват съответно 75% и 80% от общата продължителност на живота съответно за жените и мъжете.

В ЕС само 9 страни отчитат, че мъжете живеят повече години в добро здравословно състояние от жените.

Източник: БТА/Валерия Динкова    
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

<p>Имен ден днес празнуват две "силни" имена</p>
Имен ден днес празнуват две "силни" имена

По-високите мита на Тръмп влязоха в сила
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

