България почита своя небесен покровител на този ден

Н а 19 октомври Българската православна църква почита един от най-обичаните духовни закрилници на българския народ — свети Иван Рилски Чудотворец, небесният покровител на България и покровител на българските лекари.

Св. Иван Рилски е смятан за най-големия български светец и отшелник.

Роден около 876 г. в село Скрино, край Дупница, той живее по времето на княз Борис I и цар Симеон Велики — епоха на духовно пробуждане и утвърждаване на християнската вяра. След като приема монашество, Иван напуска света на хората и се оттегля в Рила планина, за да се посвети на пост, молитва и смирение. Там, сред суровата природа, той изгражда своята килия и живее в пълно уединение, хранещ се само с диви плодове и билки.

Светецът обаче не остава незабелязан — неговата святост и чудеса привличат множество ученици, които впоследствие полагат основите на Рилския манастир, превърнал се в най-значим духовен и културен център на България. Приживе и след смъртта му св. Иван Рилски е почитан като лечител и чудотворец. Множество предания разказват за неговите изцеления и за силата на молитвата му да помага на болни, бедни и страдащи.

Една от най-популярните легенди

разказва за неслучилата се среща между цар Петър I и светеца. Българският цар изминава цялото разстояние от 450 км от столицата Велики Преслав до Рила, за да се срещне с него. Монахът обаче не пожелава да се запознае с владетеля поради смирение. Той приема плодовете, но не и златото, което държавният глава му предлага, като само му се покланя отдалеч.

Свети Иван Рилски умира на 18 август 946 г., но тялото му остава нетленно — още едно доказателство за неговата святост. Неговите мощи преминават през различни градове – Средец (днешна София), Велико Търново и накрая се връщат в Рилския манастир, където се пазят и до днес като реликва и извор на благодат.

Денят 19 октомври е не само религиозен празник, но и ден на духовността, смирението и вярата. На този ден вярващите посещават храмове, палят свещи и се молят за здраве и закрила.

Народните вярвания

гласят, че св. Иван Рилски е покровител на бедните и болните, а също така закриля дома и семейството. Смята се, че времето на този ден предвещава каква ще бъде зимата — ако е слънчево и тихо, тя ще бъде мека, а ако вали или духа вятър, предстои тежък студ.