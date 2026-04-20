България

България на върха! Ангел Русев е европейски шампион за шести път

Българинът направи невъзможното в Батуми, като изтръгна златото със само един килограм преднина в последния си опит

20 април 2026, 14:15
Източник: БГНЕС

А нгел Русев прояви невероятен характер и стана за шести пореден път европейски шампион по вдигане на тежести.

В категория до 60 килограма на шампионата на Стария континент в Батуми българинът завърши с двубой от 275 килограма и изпревари със само един килограма арменеца Гарник Чолакян, който до последния опит изглеждаше като сигурен златен медалист. Русев, който направи два неуспешни опита на 155 килограма в изтласкването и изглеждаше видимо разколебан, успя да се събере за третия си опит и да вдигне тежестта, с което да излезе и на първото място.

Чолакян контрира със 156 килограма, но арменецът не успя и трябваше да се задоволи със сребърния медал. Бронзът в двубоя с 269 килограма е за турчина Игит Ердоган.

Другият българин в категория Дениз Данев също взе медал, но в изтласкването. Там той даде второто най-добро постижение след това на Русев - от 151 килограма. Преди това Данев записа успешен опит и на 147 килограма, както и неуспешен на същата тежест. 

С двубой от 266 килограма Данев остана шести в крайното класиране.

След изхвърлянето двамата български представители бяха съответно шести и девети и изглеждаха далеч от медалите. Русев записа 120 килограма, като преди това направи успешен опит на 117 и неуспешен на 120. Данев тръгна със 115 килограма, но след това не успя последователно на 119 и 120 килограма.

Лидер след движението бе грузинецът Гордедзи Бердалидзе със 125 килограма. В изтласкването обаче той получи много тежка контузия още в първия опит. На 146 килограма Бердалидзе вдигна щангата над главата си, в този момент дясното му рамо поддаде и той се свлече на земята, като трябваше да бъде свален от подиума на носилка. Това отвори широко вратата за българските щангисти и те успяха да се възползват по най-добрия начин от това.

Източник: БТА/Георги Крумов    
Ангел Русев вдигане на тежести европейски шампион Батуми златен медал български щангисти изтласкване категория до 60 кг Дениз Данев контузия
Последвайте ни

biss.bg
dogsandcats.bg
Ексклузивно

Ексклузивно

Ексклузивно

Ексклузивно

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

