БСП поиска отмяна на плоския данък

27 октомври 2025, 20:58
Източник: БГНЕС

В ъвеждане на прогресивно подоходно облагане и необлагаем минимум в размер на установената за страната минимална работна заплата. Това поиска БСП официално с позиция, приета от Националния съвет на партията, предава БНР.

Това ще доведе до увеличаване на нетния разполагаем доход на близо 1 милион работещи с най-ниски доходи, убедени са социалистите.

Те предлагат 11 мерки за реформа на данъчното и осигурителното законодателство.

БСП вече е срещу плоския данък

Документът е изготвен от съветите по финанси и по икономика, индустрия и иновации към Националния съвет на БСП, а основната цел на социалистите е премахването на плоския данък и въвеждането на прогресивното подоходно облагане с необлагаеми минимум, равен на минималната работна заплата.

Според БСП това ще повиши доходите на близо 1 милион работещи с най-ниски възнаграждения.

Сред другите предложения е въвеждането на прогресивна скала за корпоративния данък - 10% за фирми с печалба до 1 милион евро и над 12% до 5 милиона.

В документа се подчертава, че сегашният данъчно-осигурителен модел увеличава социалното неравенство.

БСП обещава: 1 млн. души няма да плащат данък

БСП предупреждава, че приемането на еврото може да засегне по-нискодоходните групи чрез загуба на покупателна способност и настоява за повече социални механизми за защита.

Социалистите подчертават, че предлаганите промени целят дългосрочна фискална устойчивост, социална сигурност и развитие, без допълнително натрупване на държавен дълг.

Източник: БНР    
