Борисов с нападка срещу Радев: Президентът е като часовник с кукувичка

"Чухте ли срещу кризата с боклука да каже нещо срещу любимия си кмет Терзиев, но срещу правителството - всеки ден", отбеляза лидерът на ГЕРБ

16 януари 2026, 15:16
Борисов с нападка срещу Радев: Президентът е като часовник с кукувичка
Източник: Георги Димитров/Vesti

 

Новата цел на ГЕРБ е модернизацията на страната, заяви лидерът на партията Бойко Борисов на среща с кметове от Северна България във Велико Търново, излъчена във фейсбук профила на Борисов. В срещата участваха министър-председателят в оставка Росен Желязков, министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков и кметът на Велико Търново Даниел Панов.

По-рано днес във Велико Търново Росен Желязков и Жечо Станков провериха как върви работата по саниране на жилищни сгради.

Борисов изтъкна постиженията на IT сектора в България и подчерта, че страната има най-мощния изкуствен интелект или един от най-добрите в Европа. Лидерът на ГЕРБ даде за пример инсайт институтите, индустриалната зона в Технопарка, учебните програми, които министърът в оставка Красимир Вълчев направи, за да отговори на много бързо променящата се среда в света. Борисов каза, че толкова бързо се развива светът, че на децата трябва да им се предлагат иновативни учебни програми. Децата възприемат бързо и са много по-умни и мислят много по-бързо от нас възрастните, каза лидерът на ГЕРБ.

Борисов: ГЕРБ е построил три пъти повече

Той допълни, че ГЕРБ са довели в страната ни най-големите компании в света, които са инвестирали милиарди евро у нас заради стабилността в държавата. Имаме предприятия, които са много над европейските, изтъкна Борисов. Той съобщи, че в предизборната кампания на партията първа точка ще бъде индустриализацията, иновациите, създаването на високо технологични продукти.

Бойко Борисов изрази разочарование, че толкова време президентската институция е използвана да се води нечестна политическа кампания. "Той (Румен Радев, бел. авт.) винаги има запазено място в медиите. Излиза като часовниците с кукувичката - ку-ку, ку-кууу - и се прибира", каза Борисов. "Чухте ли срещу кризата с боклука да каже нещо срещу любимия си кмет Терзиев, но срещу правителството - всеки ден", отбеляза лидерът на ГЕРБ. Според него "не може градовете да потъват в мръсотия и да не се изкажеш, щото го водиш из чужбина с теб". "Но там връзката е по Държавна сигурност. Тези партии, които се представят за най-демократичните всъщност са най-старите болшевики, най-старите комунисти, дори най-старите сатрапи в нашата кратка история", каза още Борисов.

По думите му ГЕРБ не мисли за нищо друго, освен как да направи живота на българите по-добър, което е основното ни предимство пред всички останали. Отчете и, че в последната една година правителството е изпълнило всичките си цели. Това, за което се събрахме, това направихме, каза той. "Искаха незабавни избори, ние им дадохме незабавни избори. "Какво ни предлагат до този момент освен техните лични амбиции да имат репресивните органи на държавата, които ние искаме да закриваме, а не да ги увеличаваме", каза Борисов. Той подчерта, че ГЕРБ никога не е ползвал такива методи и средства. 

Борисов: Партията загуби, държавата спечели

Бойко Борисов определи като голям принос на ГЕРБ приемането на еврото. Представете си реакцията на президента Румен Радев, ако Румъния беше влязла в еврозоната, а България беше останала отстрани, заяви Борисов. "Към всички умни и красиви се обръщам -  какво щеше да бъде наречено това правителство, този премиер, лидер на ГЕРБ", добави той и подчерта, че с пълно мнозинство Европейският парламент, Европейската комисия, Европейският съвет са ни подкрепили. "И за капак ни извадиха от 27 години мониторингов механизъм към нашата правоохранителна система", посочи Борисов.

Всички излязоха да казват колко са против еврото - и Радев, и "Възраждане", и "Продължаваме промяната-Демократична България", посочи Борисов. "Но ПП-ДБ като винаги лицемери, казаха, че са "за" да влезем в еврото, но искаме вот на недоверие да падне правителството", посочи лидерът на ГЕРБ и попита как с паднало правителство и с подаден конвергентен доклад ще те приемат в еврозоната. Затова казвам, че ПП-ДБ са лицемери. Правителството си стои в оставка и плавно си се въвежда еврото, допълни той. 

Бойко Борисов отново коментира кмета на София Васил Терзиев и изтъкна, че той сам е признал, че няма план за справяне с кризата с отпадъците. Борисов потвърди, че ще продължи да подкрепя кмета дори и да определи цена от 380 лв. за сметосъбиране на тон отпадъци. Искам този кмет да стои до последния работен ден, за да се вижда как управляват кметовете на ПП-ДБ. Борисов каза, че хората на Терзиев го атакуват като визира лидера на "Спаси София" Борис Бонев, който вчера изрази възмущението си, че столичният кмет няма конкретен план за справяне с кризата с отпадъците. "На въпрос какъв е планът, кметът отговаря: хубав е. На въпрос "Титан" мафия ли е, кметът отговаря: докажете го", каза Борисов цитирайки Бонев.

 

Източник: БТА, София Господинова    
ГЕРБ Бойко Борисов Румен Радев Еврозона Икономически растеж План за възстановяване Васил Терзиев Магистрали Политически цели Българска фондова борса
