България

Бой на летище "Васил Левски" - мъж е в болница, друг е задържан

Първо е започнала като словесна разправа, след което единият удря другия зад ухото с бутилка с алкохол

13 септември 2025, 14:00
Бой на летище "Васил Левски" - мъж е в болница, друг е задържан
Източник: Георги Димитров/Vesti

Е дин човек е задържан, а друг е в болница след физическа разправа тази тощ на Терминал 1 на летище „Васил Левски“ – София, съобщиха за БТА от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР).

Около 4:00 ч. тази нощ на Терминал 1 е имало физическа разправа между двама души на 54 години. Двамата са българи. Първо е започнала като словесна разправа, след което единият удря другия зад ухото с бутилка с алкохол.

Удареният се намира в болница, а другият е задържан от "Гранична полиция", обясниха от МВР.

Източник: БТА, Николай Трифонов    
Физическа разправа Задържан Болница Летище София Терминал 1 МВР Гранична полиция Алкохолна бутилка Конфликт Пострадал
Последвайте ни
Бой на летище

Бой на летище "Васил Левски" - мъж е в болница, друг е задържан

Кой е Тайлър Робинсън - задържаният за убийството на Чарли Кърк

Кой е Тайлър Робинсън - задържаният за убийството на Чарли Кърк

Остър пост на Любен Дилов-син разгневи Бойко Борисов

Остър пост на Любен Дилов-син разгневи Бойко Борисов

Politico: Ескалацията на Русия изисква решителен отговор

Politico: Ескалацията на Русия изисква решителен отговор

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Глобите в Гърция стават брутални, до 8000 евро глоба за превишена скорост

Глобите в Гърция стават брутални, до 8000 евро глоба за превишена скорост

carmarket.bg
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Ексклузивно

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Преди 1 ден
<p>Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк</p>
Ексклузивно

Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк

Преди 23 часа
<p>Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)

Преди 23 часа
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
Ексклузивно

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

Преди 17 часа

Виц на деня

– Скъпи, какво е романтиката за теб? – Когато ти казвам, че си права, без дори да знам за какво става дума.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Украйна отблъсна руска атака, свалени са 137 руски дрона

Украйна отблъсна руска атака, свалени са 137 руски дрона

Свят Преди 1 час

Русия е изстреляла балистична ракета "Искандер-М" и е пуснала 164 безпилотни летателни апарата

Премиерът Желязков: Вотът на недоверие е алманах на стари проблеми

Премиерът Желязков: Вотът на недоверие е алманах на стари проблеми

България Преди 2 часа

Според него няма да се говори за политики, а дебатът ще се превърне в разговор по казуси

Полският посланик в България: Руските дронове са сериозна провокация

Полският посланик в България: Руските дронове са сериозна провокация

Свят Преди 3 часа

Истинска война няма да започне, смята Мачей Шимански

Нов удар за Франция: Fitch понижи рейтинга на икономиката ѝ

Нов удар за Франция: Fitch понижи рейтинга на икономиката ѝ

Свят Преди 3 часа

Франция сега има третото най-високо съотношение на задлъжнялост в ЕС

Зеленски: Много подробности от гаранциите за сигурност за Украйна са вече на хартия

Зеленски: Много подробности от гаранциите за сигурност за Украйна са вече на хартия

Свят Преди 3 часа

Чуждестранните войски на място ще дадат сигнал за политическа подкрепа за Киев

Тол камерите следят средната скорост: Как можем да сме сигурни, че не нарушаваме правилата?

Тол камерите следят средната скорост: Как можем да сме сигурни, че не нарушаваме правилата?

Свят Преди 4 часа

Защо скоростомерът на колата и GPS-ът често показват различни числа?

Бум на туризма в Банско: Ето колко струва почивка в зимния курорт

Бум на туризма в Банско: Ето колко струва почивка в зимния курорт

България Преди 4 часа

В курортния град уверяват, че цените тази година ще са на същите нива като миналогодишните

<p>Присъдата на Жаир Болсонаро разгневи САЩ</p>

САЩ заплашват Бразилия със санкции след присъдата на Болсонаро

Свят Преди 5 часа

Тръмп заяви, че е "много недоволен" от присъдата

Бдение за Чарли Кърк в Лондон, обявиха го за "християнски мъченик"

Бдение за Чарли Кърк в Лондон, обявиха го за "християнски мъченик"

Свят Преди 5 часа

След стрелбата Тръмп нарече Кърк "мъченик за истината и свободата"

Тайван предупреди Китай: Ще последва "ефектът на доминото"

Тайван предупреди Китай: Ще последва "ефектът на доминото"

Свят Преди 5 часа

Високопоставен политик каза, че Пекин "активно се готви за война"

"Възраждане" с нов протест в София

"Възраждане" с нов протест в София

България Преди 5 часа

Според партията на Костадин Костадинов "страната ни се намира в упадък"

Разбити кошери и изядени агнета: Мечки всяват страх в различни райони на страната

Разбити кошери и изядени агнета: Мечки всяват страх в различни райони на страната

България Преди 5 часа

До Сопот в гората в момента живеят над 15 мечки, по информация на горските служители от Калофер

<p>САЩ настоява: Г-7 да удари с мита купуващите руски петрол</p>

Г-7 обсъжда нови мита за страни, подкрепящи войната на Русия

Свят Преди 6 часа

"Само с единни усилия, които ще прекъснат приходите, финансиращи военната машина на Путин, ще можем да приложим достатъчен икономически натиск"

Камион се вряза в шествие в Индия, 8 загинали и 20 ранени

Камион се вряза в шествие в Индия, 8 загинали и 20 ранени

Свят Преди 6 часа

Полицията третира случилото се като инцидент

<p>&quot;Полша няма да бъде сплашена&quot;</p>

САЩ и 43 държави критикуват Русия за нарушеното въздушно пространство на Полша

Свят Преди 6 часа

Тръмп заяви, че нахлуването на дронове на Русия в Полша може да е било грешка

<p>Зеленски: Руското настъпление към Суми се провали</p>

Украинските сили осуетиха напълно руското настъпление в Сумска област

Свят Преди 6 часа

Според украинските военни наблюдатели руските войски продължават да контролират над 200 квадратни километра в Сумска област

Всичко от днес

От мрежата

Опасности от намален апетит при котки

dogsandcats.bg

5 любопитни факта за Южноафриканския бурбул

dogsandcats.bg
1

Цъфтят бромелиите в ботаническата градина на БАН

sinoptik.bg
1

Музикант строи лешояд от скрап в Маджарово

sinoptik.bg

Историите на 6 принцеси, които преодоляха огромни трудности

Edna.bg

Има 4 типа длани. Какво разкрива формата им за теб (СНИМКИ)

Edna.bg

НА ЖИВО: Арсенал срещу Нотингам - дебют за Постекоглу

Gong.bg

Анжело Мартино попадна в групата на ЦСКА за Септември

Gong.bg

Почина 16-годишното момче, прегазено от пастрока си в Басарбово

Nova.bg

Съпругата на Чарли Кърк с емоционално слово след убийството му: Гласът на мъжа ми ще остане завинаги (ВИДЕО)

Nova.bg