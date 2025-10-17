България

БНБ: Търговският дефицит скочи до 447 млн. евро през август

За периода януари - август търговският баланс е отрицателен в размер на 4,9859 млрд. евро

17 октомври 2025, 13:46
БНБ: Търговският дефицит скочи до 447 млн. евро през август
Източник: iStock

Т ърговският баланс на България за август е отрицателен в размер на 447 млн. евро при дефицит от 184,5 млн. евро за август миналата година, съобщават от БНБ, цитирани от NOVA.

За периода януари - август търговският баланс е отрицателен в размер на 4,9859 млрд. евро (4,4 процента от БВП) при дефицит от 2,3947 млрд. евро (2,3 процента от БВП) за същия период на 2024 г.

⇒ Според данните износът на стоки е 3,3268 млрд. евро за август. Той намалява с 336,3 млн. евро (9,2 процента) на годишна база. За януари - август износът е 27,748 млрд. евро (24,7 процента от БВП), като намалява с 1,5347 млрд. евро (5,2 процента) в сравнение с този за същия период на 2024 г. (29,2827 млрд. евро, 28,2 процента от БВП).

⇒ Вносът на стоки за август е 3,7738 млрд. евро, като намалява със 73,9 млн. евро (1,9 процента) спрямо август 2024 г. (3,8477 млрд. евро). За първите осем месеца на годината вносът е 32,7339 млрд. евро (29,2 процента от БВП), като се увеличава с 1,0565 млрд. евро (3,3 процента) спрямо същия период на 2024 г. (31,6774 млрд. евро, 30,5 процента от БВП).

⇒ Салдото по услугите е положително и е 1,0667 млрд. евро при положително салдо от 1,0253 млрд. евро за август 2024 г. За януари - август салдото е положително и е 5,7258 млрд. евро (5,1 процента от БВП) при положително салдо от 5,4145 млрд. евро (5,2 процента от БВП) за същия период на миналата година.

⇒ Текущата и капиталова сметка на страната е положителна и възлиза на 420,1 млн. евро при излишък от 801,6 млн. евро за август 2024 г., показват данните. За януари - август текущата и капиталовата сметка е отрицателна и е 1,4197 млрд. евро (1,3 процента от прогнозния БВП) при положително салдо от 1,5011 млрд. евро (1,4 процента от БВП) за януари - август 2024 г.

⇒ Капиталовата сметка е положителна и е 118,6 млн. евро при излишък от 109,3 млн. евро за август 2024 г. За януари - август 2025 г. капиталовата сметка е положителна в размер на 685,4 млн. евро (0,6 процента от БВП), при излишък от 1,2419 млрд. евро (1,2 процента от БВП) за същия период на 2024 г.

⇒ Финансовата сметка за август е отрицателна в размер на 36,8 млн. евро при положителна стойност от 436,3 млн. евро за август 2024 г. За януари - август финансовата сметка е отрицателна, тя е 2,4289 млрд. евро (2,2 процента от БВП), при положителна стойност от 549,2 млн. евро (0,5 процента от БВП) за същия период на 2024 г.

⇒ Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни нарастват с 361,8 млн. евро за август, при повишение с 533,6 млн. евро за август 2024 г. За периода януари - август тези инвестиции се увеличават с 1,5371 млрд. евро (при ръст от 1,7256 млрд. евро за януари - август 2024 г.).

⇒ Преките инвестиции в чужбина за август нарастват с 24,2 млн. евро, при ръст от 17,6 млн. евро на годишна база. За януари - август тези инвестиции се повишават с 288,2 млн. евро (при увеличение с 690,3 млн. евро за същия период на 2024 г.).

Търговски баланс Икономически дефицит Износ на стоки Внос на стоки Салдо по услугите
Последвайте ни

По темата

Желязков: Не е време за избори, Борисов: С Пеевски трябва да се говори право в очите

Желязков: Не е време за избори, Борисов: С Пеевски трябва да се говори право в очите

Кралско събиране в Уиндзор: Уилям и Кейт посрещнаха бъдещите крал и кралица на Йордания

Кралско събиране в Уиндзор: Уилям и Кейт посрещнаха бъдещите крал и кралица на Йордания

Отстраниха шефа на полицията в Пазарджик

Отстраниха шефа на полицията в Пазарджик

Първата нощ на Мелания в Белия дом с Доналд Тръмп: „Беше нереално преживяване“

Първата нощ на Мелания в Белия дом с Доналд Тръмп: „Беше нереално преживяване“

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 4 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 4 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 4 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 4 дни

Виц на деня

- Скъпи, помниш ли деня в който ме видя за пръв път? - Ами, да. Беше хубав, слънчев ден и нищо не предвещаваше нещастие!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Владо Николов и Ваня Джаферович влязоха в първия гейминг сериал на Vivacom GAME ON 2025 и оставиха Криската и Васето без въздух

Владо Николов и Ваня Джаферович влязоха в първия гейминг сериал на Vivacom GAME ON 2025 и оставиха Криската и Васето без въздух

Любопитно Преди 18 минути

Гледайте епичния сблъсък, изпълнен със спортен хъс, в YouTube канала на Vivacom

Прокуратурата разследва бруталната агресия срещу медицинска сестра в Разлог

Прокуратурата разследва бруталната агресия срещу медицинска сестра в Разлог

България Преди 28 минути

Случаят е от 12 октомври

Еминем с нова любов: Рапърът излиза с дългогодишната си стилистка

Еминем с нова любов: Рапърът излиза с дългогодишната си стилистка

Любопитно Преди 1 час

В продължение на години Малота работи рамо до рамо с 52-годишния Еминем по снимките на негови музикални видеоклипове

10 начина да понижите холестерола и да защитите сърцето си

10 начина да понижите холестерола и да защитите сърцето си

Любопитно Преди 1 час

Лесни промени в храненето и начина на живот могат значително да намалят „лошия“ холестерол и да подобрят здравето на сърцето

9 симптома на рак на яйчниците, които трябва да знаете

9 симптома на рак на яйчниците, които трябва да знаете

Любопитно Преди 1 час

Заболяването протича без ясни симптоми в ранните стадии, но внезапни промени в теглото, умора и подуване на корема могат да са сигнал за проблем. Вижте кои признаци не бива да пренебрегвате

Галин проговори за паник атаките и депресията: „Хора, грижете се за себе си!“ (ВИДЕО)

Галин проговори за паник атаките и депресията: „Хора, грижете се за себе си!“ (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Пред водещата Елизабет Методиева Галин откровено призна, че е преживял изключително тежък период, свързан със стрес и здравословни проблеми

Мощна експлозия в жилищен блок в Букурещ, има жертви и ранени

Мощна експлозия в жилищен блок в Букурещ, има жертви и ранени

Свят Преди 1 час

Взривът най-вероятно е причинен от изтичане на газ

Бриджит Бардо

Бриджит Бардо е приета в болница, претърпяла е операция

Любопитно Преди 1 час

Max става задължително в Русия: Путин контролира всеки нов телефон

Max става задължително в Русия: Путин контролира всеки нов телефон

Свят Преди 1 час

С Max Кремъл събира данни, ограничава свободната комуникация и наблюдава онлайн активността от Москва до Запорожие

София Ричи е бременна с второто си дете

София Ричи е бременна с второто си дете

Любопитно Преди 1 час

Моделът разкри щастливата новина в Instagram

Какво включват внесените от „ДПС-Ново начало“ предложения за промени в Закона за НСО

Какво включват внесените от „ДПС-Ново начало“ предложения за промени в Закона за НСО

България Преди 1 час

"Продължаващите опити на президента да ползва НСО като евтина PR платформа са унизителни", заявяват от формацията

Зеленски разговаря в САЩ с компанията, произвеждаща системи Patriot и ракети Tomahawk

Зеленски разговаря в САЩ с компанията, произвеждаща системи Patriot и ракети Tomahawk

Свят Преди 2 часа

Срещата се състоя преди планираният разговор в Белия дом между украинския държавен глава и Доналд Тръмп

„Цената на отнетия живот“ в „Темата на NOVA“

„Цената на отнетия живот“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Снимката е илюстративна

Нови правила: работодателите няма да могат да питат за очаквана заплата на интервю

България Преди 2 часа

Държавите членки на ЕС, включително и България, са задължени да транспонират разпоредбите на директивата в своето национално законодателство до 7 юни 2026 г.

Водомери под въпрос: Инкасаторите работят без проверка

Водомери под въпрос: Инкасаторите работят без проверка

България Преди 2 часа

Нито един ВиК оператор няма анализ доколко ползваните видове водомери са подходящи, показва анализ на КЕВР

Русия свали свой военен самолет над Крим

Русия свали свой военен самолет над Крим

Свят Преди 2 часа

„Те отблъснаха украинските атаки до такава степен, че днес успяха да свалят собствения си самолет над Крим“, каза Плетенчук по телевизията

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго котките помнят даден човек

dogsandcats.bg

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg
1

Циклони носят дъжд през почивните дни

sinoptik.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg

Victoria’s Secret 2025: Историите, които не видяхте в Instagram

Edna.bg

Ексклузивно: Галин разкри защо изтри всичко от социалните мрежи и спря участията си! (ВИДЕО)

Edna.bg

България победи Литва след дузпи на старта на турнира за развитие на УЕФА

Gong.bg

Славия представи официално Ратко Достанич

Gong.bg

ГЕРБ ще покани „ДПС-Ново начало” на разговор, но само при съгласие от БСП и ИТН

Nova.bg

Директорът на ОД на МВР-Пазарджик е отстранен

Nova.bg