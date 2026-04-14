Асоциацията на прокурорите: Под маската на реформа се готви антикорупционен орган с прекомерна власт

А социацията на прокурорите в България внесе становище в Министерството на правосъдието по проекта на Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, в което изразява сериозни резерви към предлагания модел.

Асоциация на прокурорите с остра критика

Според организацията вместо устойчива и предвидима антикорупционна рамка се предлага система с опасна концентрация на правомощия, неясни гаранции за независимост и риск за правната сигурност.

От Асоциацията посочват, че законопроектът възражда идеята за т.нар. антикорупционен „мегаорган“ – структура, в която се съчетават функции по превенция, контрол, проверка на декларации, установяване на конфликт на интереси, оперативно-издирвателна дейност и участие в разследвания.

Според прокурорската организация подобно смесване на различни функции не води до по-голяма ефективност, а напротив – размива отговорността и отслабва институционалния контрол. „Когато твърде много власт се концентрира на едно място, балансът се нарушава, а правото губи стабилност“, се посочва в становището.

Особено притеснение будят текстовете, които предвиждат възможност за наблюдение, събиране на информация, оперативно внедряване и използване на специални разузнавателни средства. Според Асоциацията на прокурорите тези инструменти са характерни за силови структури, а не за административен орган, поради което изискват ясно разписани законови ограничения и силен външен контрол.

„Борбата с корупцията не може да бъде оправдание за законодателство, което допуска произвол“, посочват от организацията, като подчертават, че законът трябва да бъде гаранция за правото, а не инструмент на натиск.

В становището се критикува и предвидената независимост на бъдещата антикорупционна комисия, която според Асоциацията остава по-скоро декларативна, отколкото реална. Оттам отбелязват, че липсват достатъчно механизми за отчетност, баланс и ефективен външен контрол.

„Независимост без отчетност е лозунг, а не правен стандарт“, се посочва още в позицията.

Асоциацията поставя въпроса и за институционален дисбаланс в предложения модел, както и за неясни текстове, които могат да създадат условия за субективно тълкуване и произвол.

Според организацията основният риск не е липсата на амбиция за реформа, а отсъствието на ясни граници пред упражняването на власт.

В заключение от Асоциацията на прокурорите в България подчертават, че ефективната антикорупционна реформа не се постига с разширяване на правомощия без контрол, а с ясни правила, отчетност и институционален баланс. „Когато правото отстъпва пред властта, страда държавността“, се казва още в позицията.