България

Арестуваха спасител от плажа в Обзор за наркотици

Мъжът с криминално досие е задържан за срок до 24 часа

8 август 2025, 08:27
Арестуваха спасител от плажа в Обзор за наркотици
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

К риминално проявен спасител от Обзор е арестуван за притежание на дрога.

Полицията в Несебър получила сигнал вчера, че на пост № 6 на централния плаж в Обзор работи спасител, който държи в себе си наркотични вещества.

Мигновенната проверка установила, че 38-годишният криминално проявен старозагорец, е на поста с две пликчета метамфетамн, с тегло около 3 грама и пликче с около 1 грам марихуана.

Полицаите са извършили проверка и в квартирата на старозагореца на улица "Г.С. Раковски" в Обзор, където са открили още 7 грама марихуана.

Мъжът с криминално досие е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство. 

Източник: БГНЕС    
Притежание на дрога Арест Спасител Обзор Полиция Наркотични вещества Метамфетамин Марихуана Криминално досие Несебър
Издирват тялото на 18-годишен, удавил се край плаж "Аркутино"

Издирват тялото на 18-годишен, удавил се край плаж "Аркутино"

Израел одобри рискован план за пълен контрол над Газа - войната навлиза в нова, непозната фаза

Израел одобри рискован план за пълен контрол над Газа - войната навлиза в нова, непозната фаза

Липсата на биодобавка доведе до недостиг на бензин в цялата страна

Липсата на биодобавка доведе до недостиг на бензин в цялата страна

8 август: Честит рожден на легендата Роджър Федерер

8 август: Честит рожден на легендата Роджър Федерер

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Новото изкушение на Bugatti идва с W16 ДВГ без ток и с 1600 „коня"

Новото изкушение на Bugatti идва с W16 ДВГ без ток и с 1600 „коня“

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
Преди 1 ден

Преди 1 ден
"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"
Преди 1 ден

Преди 1 ден
<p>Имен ден днес празнуват две "силни" имена</p>
Имен ден днес празнуват две "силни" имена
Преди 1 ден

Преди 1 ден
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила
Преди 1 ден

Преди 1 ден

<p>Японски гигант атакува Perplexity в съда</p>

Най-големият вестник в Япония съди AI компанията Perplexity за „кражба“ на 120 000 статии

Свят Преди 5 минути

Делото, заведено на 7 август, е едно от редицата дела, заведени от медийни компании по целия свят срещу AI фирми, които използват техния материал

,

Масирана атака с дронове в Одеса в ранните часове

Свят Преди 10 минути

Въздушната тревога бе обявена в 02:16 часа и продължи до 02:46 часа

От днес: Всички цени и в евро - какво трябва да знаем за двойното етикетиране

От днес: Всички цени и в евро - какво трябва да знаем за двойното етикетиране

България Преди 1 час

Новата стъпка към приемането на еврото: Как ще изглеждат етикетите, къде ще виждаме цените в две валути и какво това означава за потребителите

<p>Цена за главата му - САЩ предлагат $ 50 млн. за залавяне на Мадуро</p>

САЩ увеличават на 50 милиона долара наградата за венецуелския президент Мадуро

Свят Преди 1 час

Той е обвинен в трафик на наркотици

.

7-годишно момче създаде проста игра с карти и се превърна в милионер

Любопитно Преди 2 часа

Алекс Бътлър изобретил изключително успешна игра с карти, наречена „Тако срещу Бурито“

Продължава борбата с двата пожара в Хасковско

Продължава борбата с двата пожара в Хасковско

България Преди 2 часа

Пламна и Шуменското плато

Защо Тръмп наказа Швейцария?

Защо Тръмп наказа Швейцария?

Свят Преди 2 часа

Швейцарската президентка Карин Келер-Зутер така и не успя да договори по-добри търговски условия за страната си

Имен ден днес празнуват хората, с хубавите имена...

Имен ден днес празнуват хората, с хубавите имена...

България Преди 2 часа

На 8 август Църквата почита трима светци, вижте кои са те:

,

Хеликоптер се разби в баржа на река Мисисипи, двама загинаха (ВИДЕО+СНИМКИ)

Свят Преди 2 часа

Вертолетът се е ударил в далекопроводи

,

До 36°, без валежи: Какво време ни очаква днес

България Преди 2 часа

По Черноморието ще бъде слънчево, но ветровито

GPT-5 идва с безпрецедентни способности и път към AGI

GPT-5 идва с безпрецедентни способности и път към AGI

Технологии Преди 2 часа

OpenAI описва новия алгоритъм като най-важната стъпка досега

Ново развитие за изчезналия милионер в Мраморно море

Ново развитие за изчезналия милионер в Мраморно море

Свят Преди 9 часа

Капитан на товарен кораб е задържан от турските власти

Съдът във Варна отказаха екстрадицията на руски гражданин

Съдът във Варна отказаха екстрадицията на руски гражданин

България Преди 10 часа

Съдебният състав посочи, че са налице абсолютните основания за отказ за предаването на лицето, тъй като в Русия не са гарантирани правата му

Дебора Михайлова за освобождаването на Георгиев: Шамар в лицата на всички жени

Дебора Михайлова за освобождаването на Георгиев: Шамар в лицата на всички жени

България Преди 10 часа

Две години чакам присъда, заяви младата жена

Петима сръбски туристи бяха ранени при експлозия в Солун

Петима сръбски туристи бяха ранени при експлозия в Солун

Свят Преди 10 часа

Тази трагедия дълбоко разтревожи туристите и жителите на популярния курорт

Огън в гората на Шуменското плато

Огън в гората на Шуменското плато

България Преди 11 часа

Пожарът застраши електропреносната мрежа

Всичко от днес

8 породи кучета, които обичат да плуват
dogsandcats.bg

dogsandcats.bg

Колко пъти на ден уринират котките
dogsandcats.bg

dogsandcats.bg
1

По едно засадено дърво за всяка победа
sinoptik.bg

sinoptik.bg
1

Августовска жега захваща страната в края на седмицата
sinoptik.bg

sinoptik.bg

Честит имен ден на тези красиви имена!
Edna.bg

Edna.bg

Дневен хороскоп за 8 август, петък
Edna.bg

Edna.bg

Ейвинас Черняускас: Не трябва да правим трагедия от резултата, всичко е в нашите ръце
Gong.bg

Gong.bg

Кейн с емоционално послание към Хюн-Мин Сон след трансфера му в МЛС
Gong.bg

Gong.bg

Дебора Михайлова: Пускането на Георги за 10 000 лева е подигравка и съучастие
Nova.bg

Nova.bg

Зов за помощ: Майка на две деца се нуждае от спешна операция
Nova.bg

Nova.bg