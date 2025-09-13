България

Александър Василев даде аванс на България в сблъсъка с Финландия за Купа "Дейвис"

При краен успех в този сблъсък България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година

13 септември 2025, 14:33
Източник: БТА

Д ебютантът за България Александър Василев надделя с 2:0 сета над първата ракета на Финландия Ото Виртанен и даде аванс от 1:0 победи на българския отбор в сблъсъка между двете страни от Световна група I на Купа "Дейвис" - неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже. В отделните части финалистът от откритото първенство на САЩ при юношите надделя с 6:3 и 7:5 за час и 50 минути на кортовете на ТК "Локомотив Пловдив". 

Срещата започна равностойно с по едно спечелено подаване за 1:1. Още в третия гейм обаче Ото Виртанен, който е 141-ви в световната ранглиста на сингъл, реализира пробив, за да поведе с 2:1, но Василев не се разколеба и съумя веднага да го върне при втората си възможност след двойна грешка на финландеца, а впоследствие и да поведе с 3:2. 

Тогава дойде и ключовият момент в първата част, когато финалистът от Откритото първенство на САЩ при юношите достигна до още един шанс да вземе подаването на съперника при 30:40 и го реализира, за да поведе с 4:2. До края Василев бе стабилен на собствен сервис и това му осигури успеха в първия сет след 6:3

Александър Василев с емоционални думи на родна земя: Мъжкият тенис е различен

Вторият сет стартира по сходен начин като първия. Виртанен достигна до ранен пробив още в първото подаване на Василев, за да поведе с 2:0, но втората ракета на България веднага го върна и след това нямаше затруднения да изравни за 2:2. 

Последваха минути, в които и двамата взимаха своите подавания, макар че втората ракета на България трябваше да отразява по една точка за пробив в шести и осмия гейм, но успя да го направи и така се стигна до 5:5. . 

Огромен успех - двама българи на финала на US Open

В единадесетия гейм Василев два пъти матира Виртанен на мрежата, за да достигне до точка за пробив при 30:40, но финландецът я отрази с добре пласиран първи сервис. Последваха обаче две поредни двойни грешки на първата ракета на гостите и българинът реализира ключов пробив за 6:5, а след това показа увереност при собственото си подаване, за да затвори мача след 7:5 във втората част. 

Така България поведе с 1:0 победи в двубоя с Финландия, който се играе до три успеха от пет възможни срещи. По-късно днес във втория мач първата ракета на "трикольорите" Иван Иванов се изправя срещу Емил Руусувуори. 

При краен успех в този сблъсък България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година. При загуба, пак през февруари 2026-а, предстои бараж за оставане в Световна група I.

Вижте повече в нашата галерия:

31 снимки
Източник: БТА, Димитър Петков    
Александър Василев Купа Дейвис Тенис България Финландия Ото Виртанен Световна група I Пловдив Мъжки тенис Победа
Всичко от днес

