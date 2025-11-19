Акция на полицията в Пазарджишко, петима са задържани с наркотици

П етима са задържани с наркотици при полицейска акция в Пазарджишко, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

При проверка на 19-годишен от село Главиница са намерени 21 пликчета със синтетичен канабиноид и електронна везна. Засечени са още 15-годишен и негов 18-годишен приятел от село Юнаците. След направена проверка у двамата са открити общо четири пликчета със същия вид наркотично вещество.

Полицаите от участъка в Лесичово са заловили 25-годишен мъж от варненското село Синдел, който държал седем пакетчета синтетичен канабиноид, а автопатрул е задържал 29-годишен от село Алеко Константиново със седем топчета от същия наркотик.

Мъжете са задържани в ареста. По случаите са образувани бързи производства под надзора на Районната прокуратура.

Вчера в Пазарджик бяха арестувани двама мъже за притежание на 22 пликчета с фентанил.