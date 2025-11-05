62-годишен мъж загина след челна катастрофа в Бургас

62-годишен бургазлия почина след челна катастрофа в района на каменната кариера в кв. "Горно Езерово".

Тежкият инцидент е станал вчера по обяд.

Шофьор загина при челна катастрофа на пътя Бургас – Малко Търново

Мъжът предприема изпреварване, но се блъска в насрещно движещия се камион, управляван от 60-годишен мъж от Бургас.

Верижна катастрофа в Бургас, загинал, тежко ранени

От удара двете превозни средства излизат от пътя.

Шофьорът на лекия автомобил е откаран в УМБАЛ - Бургас с линейка, но след това е починал от получените от пътния инцидент наранявания.