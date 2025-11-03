България

Мъж удари шамар на жена след лека катастрофа, със счупен череп е

Инцидентът е станал на бул. „България“ в София след леко ПТП — жената е с фрактура на черепа, а нападателят е задържан

3 ноември 2025, 14:36
Мъж удари шамар на жена след лека катастрофа, със счупен череп е
Източник: iStock

С офийската районна прокуратура обвини и задържа 56-годишен мъж за нападение над жена, при което тя е получила средна телесна повреда.

Според събраните до момента доказателства, на 31 октомври 2025 г. около 14:30 часа на бул. „България“ в София обвиняемият П.П. ударил жена с шамар, вследствие на което тя паднала на земята. При удара и падането пострадалата получила фрактура на черепа.

Инцидентът е станал след леко ПТП, а прокурорите уточняват, че мъжът е действал по хулигански подбуди, на публично място и с явното си неуважение към човешката личност.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс. За подобно деяние законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 2 до 10 години.

С постановление на прокурор П.П. е задържан за срок до 72 часа. Днес, 3 ноември 2025 г., наблюдаващият прокурор ще внесе искане в съда за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Източник: БГНЕС    
София Нападение над жена Средна телесна повреда Задържане Фрактура на черепа Хулиганство Прокуратура ПТП Наказателен кодекс Задържане под стража
