Верижна катастрофа с автобус на градския транспорт в Бургас

В ерижна катастрофа между автобус на градския транспорт и няколко автомобила е станала в бургаския квартал "Меден рудник" в понеделник.
Не се съобщава за пострадали при инцидента, но са нанесени материални щети върху превозните средства.
В ерижна катастрофа между автобус на градския транспорт и няколко автомобила е станала в бургаския квартал "Меден рудник" в понеделник.
Не се съобщава за пострадали при инцидента, но са нанесени материални щети върху превозните средства.
ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.