274 са новорегистрираните случаи на ХИВ в България през 2025 г.

О т началото на 2025 г. до 21 ноември новорегистрираните случаи на ХИВ в България са 274.

От 1986 г. досега в страната са установени 4 835 лица с ХИВ инфекция. Продължава тенденцията новоинфектираните мъже да са многократно повече от жените, съотношението е 5,4:1. 93% от новите случаи са вследствие на сексуален контакт, а 6,2% - при инжекционна употреба на наркотични вещества.

Данните са на Министерство на здравеопазването за състоянието на ХИВ епидемията в България. Те бяха припомнени по време на откриването на фотографската изложба #ЧестноЗаХИВ, организирана от Сдружение „Здраве без граници“/CheckPoint София с подкрепата на AHF Europe в София вчера, 1 декември - Световен ден за борба с ХИВ/СПИН.

До 7 декември посетителите в Централните хали в София имат възможност да видят портретите и личните послания на 20 български актьори, спортисти, лекари, журналисти и обществени личности, които застават с лице зад разбирането, че знанието лекува, а страха - не.