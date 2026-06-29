27-годишен твърди, че е пребит от служител на нощен клуб в Благоевград

М ъж на 27 години от Благоевград е подал сигла пред органите на реда, че около 03:00 часа на 27.06.2026 г. е бил пребит в нощно заведение в града. Това съобщиха от Областна дирекция на МВР - Благоевград.

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Според първоначалната информация пострадалият, докато танцувал в нощен клуб в града се е качил на стол, при което служител в заведението го свалил от него, нанесъл му удари в областта на главата и го извел навън.

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Мъжът е пострадал с комоцио. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.