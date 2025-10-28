БезГранично: Всичко за бизнесмена и служителя в Норвегия

Н орвегия е развита страна, предлагаща силна икономика, висок стандарт на живот и стабилна система за социално подпомагане. Въпреки че газовият и петролният сектор доминират в икономиката, той също има разнообразен частен сектор, поддържан от корабоплаването, селското стопанство и технологиите. Той предлага стабилен пазар на труда с високи заплати, силна защита на работниците и ниски нива на безработица.

Въпреки че Норвегия не е традиционна ‘евтина ’ аутсорсинг дестинация, нейната стабилна икономика и висококвалифицирана работна сила я правят привлекателен източник на дистанционни партньорства. Силното му чувство за иновации и цифрова трансформация допринася за стабилна инфраструктура. Страната също така предлага благоприятна за бизнеса среда за фирми, които искат да развият бизнеса си

Пазар на труда в Норвегия

Към 1 януари 2024 г. населението на Норвегия наброява около 5,6 милиона души. Брутният вътрешен продукт на глава от населението през 2021 г. е 78 700 евро, което е с 122,3% по-високо от средното за ЕС27 от 35 400 евро на човек. През 2023 г. над 3 милиона души са активни на пазара на труда в Норвегия. Заетостта достига 77,4%, което е с 7 процентни пункта над средното за ЕС27 и с 2,6 процентни пункта по-високо в сравнение с 2018 г. Безработицата през 2023 г. е почти на нивото от 2022 г., но все още не е достигнала предпандемичното ниво от 3,9% през 2018 г. и 3,8% през 2019 г. Норвежкият процент на безработица остава постоянно под средния за ЕС27, като през 2023 г. е с 2,4 процентни пункта по-нисък.

През 2023 г. 77,9% от активната работна сила в Норвегия са местни жители, 9,1% са от други държави членки на ЕС, а 13% са от трети страни. В ЕС27 най-голям дял от работната сила идва от съответната държава (средно 85%), докато по-малка част са чужденци – 4,3% от други държави членки на ЕС и 10,5% от трети страни.

През 2024 г. в Норвегия професиите с най-голям недостиг на кадри са строителни и сродни занаяти (без електротехници), специалисти в областта на науката и инженерството, както и учители. От друга страна, професиите с излишък на работна сила включват чистачи и помощници, работници в минното дело, строителството, производството и транспорта, както и служители, занимаващи се с числови и материални записи.

Що се отнася до процента на незаетите работни места (дефиниран като броят на свободните позиции спрямо общия брой заети позиции и свободни места), през 2023 г. той е 3,7% в промишлеността, строителството и услугите, почти изравнен със средния за ЕС27. Този процент се е увеличил с 0,3 процентни пункта спрямо 2022 г. и остава над нивото отпреди 2020 г., когато е бил само 2,5%. Секторите с най-висок процент на незаети позиции са здравеопазването и социалните дейности, образованието, изкуствата, развлеченията и отдиха, публичната администрация и отбраната, както и задължителното социално осигуряване и административните и поддържащи услуги.

Растежът на населението ще се наблюдава сред най-възрастните групи, което ще увеличи търсенето на здравни и социални услуги, дори при предположението за по-здравословно стареене. В същото време ще има по-малко хора в трудоспособна възраст на пенсионер, дори ако се приеме, че по-възрастните ще работят по-дълго, според Доклада за перспективите на Министерството на финансите на Норвегия за 2024 г.

През 2023 г. 86 589 души имигрират в Норвегия, според Статистическа служба на Норвегия. Същевременно има предизвикателства при набирането на кадри в различни сектори и индустрии поради недостатъчен брой кандидати с необходимите умения. Както в други държави от сътрудничеството EURES, е трудно да се получи ясна картина на недостига и излишъка на работна сила с нужните квалификации. В бъдеще демографските промени ще окажат влияние върху размера на работната сила, което може да направи задоволяването на нуждите от кадри в някои сектори предизвикателно или невъзможно – тенденция, очаквана и в други страни от EURES.

През 2023 г. 34 011 души емигрират от Норвегия, според данни на Статистическа служба на Норвегия.

Регистрация на пребиваване

Ако сте гражданин на ЕС/ЕИП, можете да останете в страната повече от три месеца, стига да имате основание за пребиваване – например трудов договор. В този случай не е нужно да кандидатствате за разрешение за престой, но трябва да се регистрирате онлайн. Ако престоят ви е по-кратък от 6 месеца, ще ви трябва D-номер. При престой над 6 месеца, трябва да кандидатствате за норвежки идентификационен номер (ID number).

Видове регистрация за пребиваване в Норвегия

Служител: За лица с трудов договор, дава право на семейно възстановяване.

Търсещ работа: Позволява престой до 6 месеца за намиране на работа (или при загуба на работа с по-малко от 1 година стаж).

Студент: За приети в признато учебно заведение, с изисквания за средства и здравна застраховка. Позволява частична заетост и семейно възстановяване.

Лице със собствени средства: За осигурени лица, които могат да докажат достатъчни финансови средства за себе си и семейството си.

Служител на чуждестранна компания: За работещи за фирма от ЕС/ЕИП или самонаети лица с договор с норвежка компания.

Самостоятелен предприемач: За хора, планиращи да създадат едноличен бизнес в Норвегия, често с изискване за доказателство за доходи.

Минимална и средна заплата

Норвегия има изключително високи разходи за живот, като индексът на разходите за живот на Wise поставя страната на 76, или 6-ата най-скъпа страна за живеене на планетата.

Средната заплата в Норвегия е приблизително 56 360 норвежки крони на месец (4 805,64 eвро/ 9 398,87 лв), което е около 676 320 норвежки крони (57 667,64 евро/112 786,37 лв ) годишно преди данъци. Средната нетна заплата в България от началото на 2024 г. е около 2 198 лв.

Няма минимална заплата в Норвегия, но определя минимални ставки за конкретни сектори чрез колективни договори.

Колко скъпо е да живееш в Норвегия?

Прогнозните месечни разходи за четиричленно семейство са 8 125,9 лв (48 349,5 kr), без наем.

Прогнозните месечни разходи за сам човек са 2253,4 лв (13 408,0 kr), без наем

Разходите за живот в Норвегия са средно със 102,3% по-високи от тези в България.

Наемът в Норвегия е средно със 157,1% по-висок от този в България.

Кои са най-добре платените работни места в Норвегия?

Позиции в информационните технологии : Работа в ИТ сектора, като бизнес разработчик или изпълнителен директор, носи средна годишна заплата от около 715 000 NOK (90 000 USD) и не изисква владеене на норвежки език.

: Работа в ИТ сектора, като бизнес разработчик или изпълнителен директор, носи средна годишна заплата от около 715 000 NOK (90 000 USD) и не изисква владеене на норвежки език. Строително инженерство: Норвегия привлича квалифицирани строителни инженери с възможности за кариера и средна годишна заплата от около 560 000 NOK, но изисква познания по норвежки език.

Норвегия привлича квалифицирани строителни инженери с възможности за кариера и средна годишна заплата от около 560 000 NOK, но изисква познания по норвежки език. Юристи/Съдии : Юридическите професии са търсени и добре платени, с годишни заплати между 515 000 и 1 780 000 NOK, като е необходимо добро познаване на норвежките закони.

: Юридическите професии са търсени и добре платени, с годишни заплати между 515 000 и 1 780 000 NOK, като е необходимо добро познаване на норвежките закони. Професори : Преподаването е уважавана професия, като университетските професори печелят средно 789 000 NOK годишно, докато учителите в училищата получават между 205 000 и 710 000 NOK.

: Преподаването е уважавана професия, като университетските професори печелят средно 789 000 NOK годишно, докато учителите в училищата получават между 205 000 и 710 000 NOK. Машинно инженерство : Машинните инженери имат широки възможности, особено за новостартиращи, със заплати между 251 000 и 867 000 NOK в една от най-индустриализираните страни.

: Машинните инженери имат широки възможности, особено за новостартиращи, със заплати между 251 000 и 867 000 NOK в една от най-индустриализираните страни. Биотехнологии : Биотехнологичният сектор предлага атрактивни заплати от 823 000 до 1 290 000 NOK годишно и не изисква владеене на норвежки език.

: Биотехнологичният сектор предлага атрактивни заплати от 823 000 до 1 290 000 NOK годишно и не изисква владеене на норвежки език. Готвачи : Професията на готвач е изненадващо добре платена, със заплати между 115 000 и 536 000 NOK годишно, без необходимост от познания по норвежки език.

: Професията на готвач е изненадващо добре платена, със заплати между 115 000 и 536 000 NOK годишно, без необходимост от познания по норвежки език. Лекари : Медицинската професия е високо ценена и конкурентна, с годишни заплати между 592 000 и 2 730 000 NOK.

: Медицинската професия е високо ценена и конкурентна, с годишни заплати между 592 000 и 2 730 000 NOK. Медицински сестри: Медицинските сестри, подпомагащи лекарите, получават заплати между 211 000 и 729 000 NOK годишно.

Медицинските сестри, подпомагащи лекарите, получават заплати между 211 000 и 729 000 NOK годишно. Банкови мениджъри : Управлението на финансови институции е търсено, с годишни заплати от 670 000 до 2 320 000 NOK, благодарение на значителните финансови потоци в страната.

Трудови договори в Норвегия

В Норвегия всички трудови отношения трябва да бъдат регулирани с писмен трудов договор, съгласно Закона за работната среда (Arbeidsmiljøloven). Този договор е задължителен за всички служители, независимо от вида на заетостта, и трябва да бъде предоставен в рамките на седем дни от започване на работа (или възможно най-скоро, ако заетостта е по-малко от един месец). Работодателят е отговорен за подготовката му, а служителят има право на помощ от синдикат или представител. Договорът трябва да включва ключови условия като длъжност, работно време, място на работа, заплата, период на изпитателен срок (ако има такъв) и условия за прекратяване.

Основните видове трудови договори са следните:

Постоянни договори (fast ansettelse): Това е най-разпространеният тип, който предлага стабилност и пълни социални права. Служителят работи без определен срок и договорът продължава, докато не бъде прекратен със съгласието на страните или по законни основания. Той е основният вид за дългосрочна заетост и включва всички права по Закона за работната среда, като отпуск, болнично и пенсия.

договори (fast ansettelse): Това е най-разпространеният тип, който предлага стабилност и пълни социални права. Служителят работи без определен срок и договорът продължава, докато не бъде прекратен със съгласието на страните или по законни основания. Той е основният вид за дългосрочна заетост и включва всички права по Закона за работната среда, като отпуск, болнично и пенсия. С фиксиран срок (midlertidig ansettelse): Тези договори имат предварително определен начален и краен срок. Те могат да се използват само при специфични обстоятелства, като временни проекти, сезонна работа или заместване на отсъстващ служител. Общият срок не може да надвишава 12 месеца без допълнително оправдание, а след четири години последователни фиксирани договори служителят автоматично преминава към постоянен статус. Временните договори не могат да надвишават 15% от общия брой служители в компанията.

срок (midlertidig ansettelse): Тези договори имат предварително определен начален и краен срок. Те могат да се използват само при специфични обстоятелства, като временни проекти, сезонна работа или заместване на отсъстващ служител. Общият срок не може да надвишава 12 месеца без допълнително оправдание, а след четири години последователни фиксирани договори служителят автоматично преминава към постоянен статус. Временните договори не могат да надвишават 15% от общия брой служители в компанията. Временни или сезонни договори: Подходящи за периодична работа, като в селското стопанство или туризъм. Те са вид от фиксираните договори и трябва да уточняват датите на работа. Ако работата е по-малко от един месец, договорът може да бъде устен, но писмен е препоръчителен.

или сезонни договори: Подходящи за периодична работа, като в селското стопанство или туризъм. Те са вид от фиксираните договори и трябва да уточняват датите на работа. Ако работата е по-малко от един месец, договорът може да бъде устен, но писмен е препоръчителен. Договори за изпитателен срок (prøvetid): Могат да бъдат включени в постоянни или фиксирани договори за максимум 6 месеца (или половината от срока при временни договори под 12 месеца). По време на този период е по-лесно да се прекрати договора с 14-дневно уведомление. Трябва да бъде уреден изрично в писмения договор.

срок (prøvetid): Могат да бъдат включени в постоянни или фиксирани договори за максимум 6 месеца (или половината от срока при временни договори под 12 месеца). По време на този период е по-лесно да се прекрати договора с 14-дневно уведомление. Трябва да бъде уреден изрично в писмения договор. Фрийланс или договори за независими изпълнители: Това не са класически трудови договори, а споразумения за услуги. Фрийлансърите не получават същите права като служители (като отпуск или болнично), но работят гъвкаво. Те са подходящи за самостоятелни специалисти.

Изисквания за прекратяване на трудови договори

Прекратяването на трудов договор в Норвегия е строго регулирано от Закона за работната среда, който забранява уволнения "по воля" и изисква обективни основания. Работодателят носи тежестта на доказването, че прекратяването е законно. Служителят може да поиска преговори в рамките на две седмици след получаване на уведомлението, а ако не е доволен, може да заведе дело в съда в рамките на четири седмици (или без срок, ако уведомлението не е писмено).

Уведомителен период зависи от стажа, който е 1 месец за служители с по-малко от 5 години стаж, 2 месеца за 5–10 години стаж, 3 месеца за над 10 години и 14 дни - по време на изпитателен срок.

Незабавно прекратяване (summary dismissal): Възможно само при грубо нарушение (като престъпление срещу работодателя). Не изисква уведомителен период, но трябва да бъде писмено и обосновано.

За чуждестранни служители или сложни случаи се препоръчва консултация с адвокат или синдикат. Норвежката система цели да защитава служителите, като прави уволненията редки и обосновани.

На добър път и до нови срещи!