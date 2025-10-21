БезГранично

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Норвегия- цена на жилищата, заплати и още нещо

От документи до осигуровки - всички неприятни детайли, събрани в едно ръководство

21 октомври 2025, 09:05
Източник: iStock

В се по-често се коментира, че популацията на България се смалява и част от причината е големият брой наши сънародници, които започват нов живот в нова страна. Ако сте от хората, които мечтаят да живеят в Норвегия, известна с щастливите си граждани, северното си сияние и високия стандарт на живот, не сте единствени. 

Но местенето на ново място винаги носи предизвикателства.

Макар че Норвегия не е член на Европейския съюз, страната е част от Европейското икономическо пространство (ЕИП) и от шенгенската зона за свободно пътуване. Отношенията ѝ с Европа са сложни, но в тази статия ще обясним как точно работи системата и какви са правилата за българските граждани.

Благодарение на участието си в ЕИП, Норвегия спазва същите правила за свободно движение, както и всички страни от ЕС. Това означава, че българските граждани имат право да пътуват, живеят и работят там при облекчен режим.

Но преди да хванете първия полет за Осло, има няколко неща, които трябва да знаете. Какви са правните и данъчни изисквания? Къде ще живеете? Как се става „местен“?

В това ръководство ще намерите всички необходими стъпки и полезни връзки, които ще направят преместването ви в Норвегия по-лесно и безпроблемно.

1. Документи и регистрация

Добре е да започнете с административните стъпки възможно най-рано, защото някои процедури отнемат седмици.

Ако сте гражданин на ЕС/ЕИП, можете да останете в страната повече от три месеца, стига да имате основание за пребиваване – например трудов договор. В този случай не е нужно да кандидатствате за разрешение за престой, но трябва да .се регистрирате онлайн, предаде UDI.

Ако престоят ви е по-кратък от 6 месеца, ще ви трябва D-номер. При престой над 6 месеца, трябва да кандидатствате за норвежки идентификационен номер (ID number) – това е номерът, който ще използвате за всичко: откриване на банкова сметка, подаване на данъци, покупка на имот и др.

След като получите идентификационния си номер, можете да поискате данъчна карта и банкова сметка, за да получавате заплатата си.

2. Данъци и схемата PAYE

Повечето чуждестранни работници в Норвегия плащат данъци по опростената схема PAYE през първата година.
При нея работодателят удържа фиксиран процент от заплатата ви, а вие нямате задължение да подавате данъчна декларация или да чакате годишно изравняване – значително улеснение в началото на престоя.

Можете да изберете между общите данъчни правила и схемата PAYE, но имайте предвид, че ако се откажете от PAYE, няма връщане назад.

3. Видове пребиваване

Работник / Търсещ работа:
Ако имате работа в Норвегия, трябва да се регистрирате като служител, което ви дава право да доведете и най-близките си членове на семейството.
Ако пристигнете без работа, можете да останете до 6 месеца, за да търсите такава. При загуба на работа след по-малко от година трудов стаж имате право да останете също до 6 месеца като търсещ работа.

Студент:
Трябва да сте приети в признато учебно заведение, да разполагате с достатъчно средства за издръжка и европейска здравноосигурителна карта или частна здравна застраховка.
Регистрацията като студент ви позволява да работите почасово и да доведете семейството си.

Лице със собствени средства:
Можете да се регистрирате, ако докажете, че имате достатъчно средства за себе си и семейството си – например чрез извлечение от спестовна сметка или пенсия.
Все пак имайте предвид, че Норвегия е най-скъпата страна в Европа и държавната пенсия вероятно няма да е достатъчна. Тази категория е подходяща основно за хора със значителни лични средства.

Служител на чуждестранна компания:
Можете да се регистрирате, ако работите за фирма от ЕС/ЕИП или сте самонаето лице, което има договор с норвежка компания за извършване на услуга в страната.

Самонает човек:
Трябва да планирате да започнете собствен бизнес в Норвегия (еднолично дружество, а не ООД).
В зависимост от дейността може да се изисква доказателство за очаквани доходи.

4. Пет стъпки за установяване в Норвегия

Стъпка 1: Регистрирайте се онлайн
Първата ви задача е да заявите официално, че се премествате в Норвегия от чужбина.

Стъпка 2: Регистрация в полицията
Трябва да се регистрирате в полицията до три месеца след пристигането си.

Стъпка 3: Открийте банкова сметка
За да получавате заплатата си, ви трябва норвежка банкова сметка.
Популярни банки с услуги на английски са DNB, Nordea, S-banken и Danske Bank. За да откриете сметка, трябва вече да имате норвежки идентификационен номер.

Стъпка 4: Регистрация при личен лекар
В Норвегия всеки жител трябва да има личен лекар – наричан fastlege.
Информация може да намерите на сайта HelseNorge.
Всички медицински консултации първо минават през общопрактикуващия лекар, който при нужда ви насочва към специалист.
Системата е част от норвежката социална държава (velferdsstat) – заплащате потребителска такса до 2258 норвежки крони годишно, след което всички прегледи и лечения са безплатни.
При желание за по-бързо обслужване можете да изберете частен лекар, но обикновено това не се покрива от застраховката.

Стъпка 5: Намерете жилище
Последната, но не по-маловажна стъпка е да намерите къде да живеете.
Най-популярните сайтове за обяви са finn.no и hybel.no, където ще откриете както предложения за наем, така и имоти за покупка.

Колко струва животът в Норвегия

Норвегия обикновено се смята за много скъпа страна както за туристите, така и за жителите. Високите разходи обхващат настаняване, храна, транспорт и алкохол.

Средната заплата в Норвегия е приблизително 56 360 норвежки крони на месец (4 805,64 eвро/ 9 398,87 лв), което е около 676 320 норвежки крони (57 667,64 евро/112 786,37 лв ) годишно преди данъци. Средната нетна заплата в България от началото на 2024 г. е около 2 198 лв.

За сравнение, разходите за живот в Oсло са следните спрямо София, според данни на статистическата агенция Numbeo:

  • Разходите за живот в София са с 49,8% по-ниски от тези в Осло (без наема)
  • Разходите за живот, включително наем в София, са с 51,0% по-ниски, отколкото в Осло
  • Цените на наемите в София са с 54.7% по-ниски от тези в Осло
  • Ресторант Цените в София са с 53.3% по-ниски от тези в Осло
  • Хранителни стоки Цените в София са с 51.9% по-ниски от тези в Осло
  • Местната покупателна способност в София е с 15,5% по-ниска от тази в Осло

Ще ви трябват около 37 697,8 kr (6 295,4 лв) в София, за да поддържате същия стандарт на живот, който можете да имате със 77 000,0 kr в Осло (13 713,78 лв), ако приемем, че наемате жилище и в двата града. 

А къде е най-скъпо

Най-скъпите градове в Норвегия са Осло, Берген и Трондхайм.

Месечните разходи за живот в Норвегия, без наем, варират според града. За един човек те са средно около 13 135 норвежки крони (около 1 121,12 Евро) в Осло, 13 500 крони (1260 долара) в Берген и достигат до 14 938 крони (1393 долара) в Тронхейм, който е сред най-скъпите градове в страната.

 

 

Редактор: Ния Раденкова
Източник: Workinnorway, UDI, Lifeinnorway, Internations    
БезГранично живеене емигрант пътуване Норвегия правила документи живот чужбина
