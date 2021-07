Войник направи предложение за брак минути преди началото на парада на „Шан-з-Елизе“

Ф ренски войник направи предложение за женитба на приятелката си на "Шан-з-Елизе" минути преди президентът Еманюел Макрон да премине по булеварда във военен джип за парада в Деня на Бастилията, съобщи Ройтерс.

Сред възклицанията на присъстващите кадетът, облечен в парадна униформа, падна на коляно и сложи пръстен на лявата ръка на любимата си.

Сухопътните войски публикуваха в "Туитър" видеоклип с предложението, в който войникът става, дърпа маската си и целува момичето сред насърчителни възгласи.

#BREAKING #FRANCE



🔴 #PARIS, CHAMPS-ÉLYSÉES: MARRIAGE PROPOSAL OF A SOLDIER IN ROMANTIC FRENCH STYLE ❤️🤗



A French soldier proposed 💍 to his partner on #ChampsElysees shortly before President Macron rode down the boulevard during Bastille Day celebrations.#Video -Reuters pic.twitter.com/PysvSXeetm