Рекламата, която възмути Оскарите, но възхити света

К огато говорим за наградите „Оскар“, всички ги асоциираме с блясък като никой друг на червения килим, оспорвана битка между най-великите артисти на нашето време, кой ще вземе статуетката, красота, бутикови рокли и бижута… И логично – всеки рекламодател иска да има своите минути телевизионно излъчване и шанс да привлече вниманието на милиони потребители по цял свят.

Тази година обаче най-голяма популярност набира рекламата, която беше забранена. Защото в нея се говори за нещо, което се случва с всички жени, които са родили деца.

Но за него не само не се говори – то не се показва.

И това е женското тяло след раждането.

Каналът ABC, който излъчва церемонията по връчването на най-желаната награда в света на киното отхвърля рекламата на продукти, свързани с женската хигиена и възстановяването след раждане с аргумента, че видеото е „прекалено графично, неуместно, показва частична голота и прекалена демонстрация на продукта“.

Дали рекламата е неудобна за гледане – абсолютен факт.

Тя показва борбата, през която минава жена, която наскоро е родила. Тя все още има коремче, трябва да носи специално бельо и превръзки. Очевидно изпитва болки дори при най-елементарни и естествени човешки дейности – като например това да посети тоалетната.

Дали всичко това се случва с току-що родилите жени? Да, това е абсолютен и анатомичен факт.

Дали обаче се говори достатъчно за тази част от живота на жената – не. И това също е факт.

Дали тишината около простата житейска истина, че повечето жени се прибират у дома освен с нов член на семейството – и с ново тяло, е смущаваща? Да, защото жените се оказват неинформирани за промените, които ще им се случат, а също така – и за продуктите, които ще трябва да използват за известно време. Именно затова те изглеждат плашещи, „графични и неподходящи“.

Всички си спомнят как едва 9 часа, след като е родила, Кейт Мидълтън позираше на токчета пред родилното отделение. Това предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи.

Тогава масово, жените публикуваха свои снимки 9 часа след раждането.

Също така става все по-популярно известни инфлуенсърки да показват изваяни тела две или три седмици след като са се сдобили с дете – това обаче създава нереални представи сред повечето жени как трябва да изглеждат. Истината е, че онова „перфектно“ тяло след раждането не е постижимо за всеки – и в това няма нищо нередно.

Нередното, което някои отбелязват в социалните мрежи е, че въпреки надигнатите гласове в подкрепа на феминизма, все още онези етапи от живота на жените, в които те не са в идеална форма, са тема-табу.

Специалистите казват, че много жени развиват хранителни разстройства и състояния на депресия след раждането.

„Религия, политика, оръжия, амуниции и женска хигиена“ – това е изброено в инстаграм страницата на производителите на продуктите като недопустимо за излъчване в реклама.

A потребителите в социалните мрежи не спряха да коментират решението рекламата да бъде спряна.

Жените масово подкрепят видеото, определено като неподходящо.

"Фактът, че "ABC" забранява рекламата е абсурден. Обществото разчита на нас да даваме деца на света, въпреки това все още не може да понесе истината за следродилния период".

The fact that @ABCNetwork banned this ad is truly absurd. Society relies on us to bring children into the world and yet they can’t handle the truth about postpartum #fridamom https://t.co/Nw3j0iGH15