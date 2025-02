Мъж шофира с крака, след като вирус парализира ръцете му

Н ейтън Спенсър започва да се учи да шофира на около 16-годишна възраст, както много негови връстници. Майка му го води на паркинга на местната църква и му позволява да се упражнява в старата си Хонда "Сивик". Но докато повечето хора поставят ръцете си на 10 и 2 часа на волана, методът на Спенсър е малко по-различен: той използва краката си.

След като го поразява вирус в гръбначния мозък, когато е само на 3 години, ръцете и дланите на Спенсър са парализирани. Той разказва, че през следващите години е имал „интензивна терапия“, докато се е адаптирал към живота без да използва горните си крайници.

„Трябваше да се науча да правя всичко отначало, включително да ходя, да говоря и да седя. Три месеца бях в детската болница тук, в Юта, докато се възстановя. Оттам се научих да живея без ръцете и дланите си“, казва той.

