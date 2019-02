В сички ние познаваме Арнолд Шварценегер - като екшън герой, актьор и политик.

Това, което често забравяме обаче е, че той започва кариерата си като бодибилдър.

Успехите му започват от залата и Арни все още следи какво се случва там в социалните мрежи.

Постижението на едно момче трогва холивудската легенда и той реши да сподели видеото му в социалните мрежи.

Там се вижда как Майлс Тейлър, който страда от церебрална парализа и тежи едва 45 килограма тренира в залата и успява да вдигне... зашеметяващите 90 килограма - два пъти повече от теглото му.

Вижте постижението на момчето сами:

Момчето благодари на треньора си за подкрепата, а самото видео е гледано над 300 000 пъти.

То достига до Шварценегер, който решава да го сподели в профила си в Туитър, като казва: "Имам нов герой":

След това, друг потребител коментира, че целият отбор на Майлс заслужава адмирации.

Everybody in that video deserves our admiration too, what an awesome scene!