Да направиш немислимото: жената, променила вековни традиции

Я пония е държава с технологии, които изумяват, но също така - там традициите са начин на живот.

Страната на изгряващото слънце е запазила невероятни обичаи и дух, които няма как да преминават през вековете, ако хората не се грижат за тях.

Една такава традиция е сакето. Оризовата напитка се приготвя традиционно от мъже, но в рода Йошида се налага бърза промяна.

Мако Йошида и 200-годишната история на рода

Мако е едва на 24-годишна възраст, когато баща й се разболява и вече не може да работи и поддържа семейния бизнес.

А препитанието е правене на саке. Родовата традиция е с близо 200-годишна история, предците на Мако са приготвяли напитката.

Има обаче една подробност: всички майстори, са били мъже.

Въпреки това, младата жена няма избор: за да продължи традицията в семейството, тя трябва да бъде нарушена.

Така, Мако застава на чело на производството.

Тоджи

