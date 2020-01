Българи създадоха вълшебна боя, която превръща всяка стена в бяла дъска

Б ългари създадоха боя, която превръща всяка стена в повърхност, а на нея може да се пише или рисува с маркер, след това написаното може да се изтрие, точно както на всяка бяла дъска.

Идеята е на Ясен Русев, Елена Николова и Искрен Митев, които заедно основават ESCREO.

Елена Николова разказва повече за иновативния български продукт в интервю на Силвия Прибиловска за Vesti.bg и “Вдъхновените”

Тримата българи се срещат по време на предприемаческа програма в САЩ през лятото на 2013 г. В пространството, в което се провежда обучението, всички стени са изписани.

Елена Николова Източник: Елена Николова/ Личен архив

Впечатлени от идеята, младите предприемачи решават да създадат свой продукт – покритие за стени и мебели, което позволява многократно писане и рисуване с маркер.

“Събрахме се като екип, а след това измислихме продукта. Пробвахме различни неща, които поради различна причина не се случиха. Успяхме да привлечем към екипа си и Манол Новаков, който има повече от 16 години професионален опит в производството на бои и беше в такъв етап в живота си, когато искаше да прави иновативни продукти”, разказва Елена.

Източник: Escreo/ Личен архив

Манол разработва собствена формула за покритие на водна основа, което позволява тониране в различни цветове и така създават вълшебната боя. След редица тестове, екипът кандидатства за финансиране.

“Отначало от фонда за рисков капитал Eleven ни казаха не, няколко пъти, но ние бяхме упорити и постоянни, не се предадохме, което е най-голямата ни сила като екип”, посочва Елена Николова.

Инвестицията в проекта възлиза на 121 хил. евро като 85 хил. от тях са от Eleven. За кратко време ESCREO удвоява продажбите си, оборудва собствена фабрика в Русе и затвърждава пазарните си позиции.

За пет години екипът на ESCREO постигат изключителен успех - над 2000 клиенти в България и по света, над 50 000 квадрата боядисани с ESCREO. Продават активно в България, Румъния, Англия и Европа.

“Най-много с гордеем със своите клиенти, които са и наши партньори - едни от най-иновативните компании използват нашите продукти. Те продължават да се обръщат към нас, когато търсят продуктивни и креативни решения за своя модерен офис”, посочва Елена Николова.

Основният мотивиращ фактор за развитието на ESCREO е екипът, който работи с голямо желание и амбиция за непрестанно развитие.

Източник: Escreo/ Личен архив

“В само начало ни вдъхновяваше откриването на нови неща, а към този момент - амбицията да продължаваме да ги правим със същия интерес и любопитство. Нашите клиенти и партньори ни мотивират да не се отказваме и да бъдем по-добри, тяхната работа и отдаденост се отразяват и на нас”, споделя съоснователката на ESCREO.

Основната цел на ESCREO е да бъде компания, която да се идентифицира с решения за стимулиране на продуктивността и креативността в модерния офис.

Тенденция е работното пространство да се трансформира и именно те могат да бъдат лидерите и активни участници в тези процеси.

“Нашата мисия е да създадем среда, в която хората да се чувстват свободни да изразяват идеите си лесно и ефективно, да планират задачите си по-добре и да работят по-забавно в екип. Това е чувството на децата да бъдат любопитни към света, да мислят без ограничения и да не се страхуват от грешки и провали. Това е посланието, което искаме да оставим”, казва Елена.

Тя съветва всеки един предприемач, който иска да реализира свой проект, да се обгради с правилните хора, защото те ще бъдат неговото семейство.

“Не се предавайте, когато се сблъсквате с трудности, защото трудности винаги има, тайната на успеха е в постоянството”, заключва Елена Николова.

През тази година компанията предстои да представи няколко нови продукта:

ESCREO GO - мултифункционална, модуларна, акустична и подвижна стена, подходящ продукт за споделени, отворени пространства;

Escreo Glass - 100% гладка повърхност с красив дизайн в различни размери, която перфектно пасва в конферентна зала с по-изчистен и минималистичен дизайн;

Акустични панели - решения за намаляване на шума в офиса.

