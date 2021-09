Талибаните обявиха, че са превзели провинция Панджшир

Г оворителят на талибаните Забиула Муджахид заяви, че афганистанската провинция Панджшир е изцяло под контрола на талибаните, предаде РИА Новости.

"Последната крепост на вражеските наемници, провинция Панджшир, е напълно превзета. Последните усилия за осигуряване на пълна сигурност в страната дадоха резултати и провинция Панджшир попадна под пълния контрол на Ислямския емират (самоназвание на политическата система на талибаните)", се казва в изявление, което Муджахид публикува в Tуитър.

Той добави, че някои от бунтовниците са били победени в битки, а други са избягали. Талибаните са уверили населението в Панджшир, че срещу него няма да бъдат предприемани никакви действия.

Засега няма информация за Ахмад Масуд, лидера на опозиционната група, която се противопоставя на талибаните.

#Taliban claims complete control of #Panjshir. "With this victory, our country is completely taken out of the quagmire of war"@Zabehulah_M33



The last pocket of resistance fell after heavy fighting in the province north of the Kabul. National Resistance Front (NRF) denies defeat pic.twitter.com/P4uuRLxa0B