Победиха ли талибаните, какво става в Панджшир

Tалибаните обявиха в петък, че са завладели долината Панджшир северно от Кабул. Имаше дори празнични изстрели за победата в афганистанката столица.

Часове по-късно лидерът на съпротивата Ахмад Масуд отрече информацията в Туитър.

„Новини за завоюването на Панджшир се разпространяват в пакистанските медии. Това е лъжа. Завладяването на Панджшир ще бъде последният ми ден”, написа Масуд.

Бившият вицепрезидент на Афганистан Амрула Салех, който е с Масуд в долината също отрече информацията за това, че Панджшир е паднал.

„Няма съмнение, че сме в трудна ситуация. Ние сме под атаката от талибаните”, казва Салех във видеоклип изпратен до Би Би Си. „Удържахме позицията, оказваме съпротива”.

И двете страни твърдят, че противниците им са дали много жертви. Според Салех има стотици талибани, обкръжени край един от входовете на долината Панджшир.

Доставките на храна и стоки за района са блокирани. От съпротивата посочват, че са принудени да използват планински пътеки, за да заобикалят блокадата.

The RESISTANCE is continuing and will continue. I am here with my soil, for my soil & defending its dignity.@AmrullahSaleh2 https://t.co/DnxrY6yz5K