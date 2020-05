Коронавирус - Бил Гейтс е виновен!

Б ил Гейтс е виновен за пандемията от COVID-19. Той иска да постави чипове в телата ни, за да следи всяко наше движение. През последните месеци подобни конспиративни теории се радват на голяма популярност и са споделяни от стотици хиляди хора в социалните мрежи. Каква е причината за това? И има ли някаква истина в тези твърдения?

Най-популярните конспиративни теории

Според една от най-разпространените конспиративни теории, Гейтс е знаел предварително за избухването на пандемията (или дори я е предизвикал). Причината е, че той е част от елитна група, която иска да редуцира населението на Земята. Друга теория гласи, че съоснователят на „Майкрософт“ иска да използва COVID-19 като претекст да имплантира микрочипове в телата на всеки един жител на планетата, представяйки това като ваксина срещу опасната болест.

Повече от ясно е, че подобни твърдения не са подкрепени с никакви доказателства. Но това не вреди на тяхната популярност. Проучване, извършено от вестник „Ню Йорк Таймс“ и софтуерната компания Zignal Labs разкри нещо изумително. Конспиративните теории, свързващи името на Гейтс с избухването на пандемията от COVID-19, са били споменати над един 1,2 млн. пъти в социалните мрежи и американските медии в периода между началото на февруари и края на април. Това е с около една трета повече от втората по популярност конспиративна теория, свързваща коронавируса с 5G технологията.

Виновни ли са 5G мрежите за коронавируса

Защо точно Бил Гейтс?

През последните месеци милиардерът се превърна в една от публичните личности, които най-често коментират темата за COVID-19. Той многократно подчерта, че неговата семейна фондация отпуска 250 млн. долара за борбата с пандемията. Бил Гейтс също така не пести критики по адрес на администрацията на американския президент Доналд Тръмп, която, по думите му, е реагирала твърде бавно и некоординирано. По този начин той си навлече гнева на много симпатизанти на Тръмп. Според проучване на Yahoo News и YouGov, извършено на 20 и 21 май, 44 процента от републиканците в САЩ вярват, че Гейтс планира да извърши масова имунизация срещу COVID-19, целейки по този начин да постави микрочипове в телата на милиони американци.

