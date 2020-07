Създадоха първата маска, неутрализираща коронавируса

У чени от Института по молекулярна медицина в Лисабон съвместно с Технологичния център по текстил създадоха първата в света ежедневна маска, която неутрализира новия коронавирус.

Маската може да намали предаването на вируса до 99%, съобщава „Евронюз”.

Тя е изработена от 3 слоя плат. По думите на вирусолога Педро Симас, слоят, който е най-близо до кожата, е импрегниран с вещество, което неутрализира вируса. При тестовете е установено, че 99% от вирусните частици са били унищожени.

Според производителя, маската може да се пере до 50 пъти, без да се намали нейната ефикасност. Тя отговаря на действащите португалски и френски норми.

Предвижда се цената на маската да бъде 10 евро, като тя ще може да бъде доставяна и на потребители в други държави от ЕС.

