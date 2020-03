САЩ разрешиха използването на плазма от пациенти, възстановили се от COVID-19

А дминистрацията по храните и лекарствата на Съединените щати (FDA) даде във вторник зелена светлина за използването на плазма от пациенти, които са се възстановили от COVID-19 за лечение на тези, които все още страдат от заболяването.



FDA отбеляза, че одобреният протокол за спешна помощ ще бъде използван за тези със "сериозни или незабавно животозастрашаващи инфекции с COVID-19", докато все още се провеждат лекарствени изпитвания, тъй като плазмата съдържа антитела на коронавирус и може да бъде ефективна срещу болестта, пише БНР.



Лечението трябва да започне в щата Ню Йорк, както по-рано беше обявено от губернатора на щата Андрю Куомо.

The FDA says it will make it easier for doctors to treat some COVID-19 patients with plasma from people who have recovered from the disease. The approach has been used with some effectiveness to treat patients with SARS and Ebola.



