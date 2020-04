Помпео поздрави България за мерките срещу Ковид-19

Д ържавният секретар Майк Помпео е разговарял снощи с българския министър- председател Бойко Борисов, съобщиха от американското посолство у нас, цитирано от NOVA.

Помпео е поздравил България за бързите действия, целящи да намалят случаите на COVID-19. Двамата са обсъдили по-нататъшните усилия за ограничаване на тази криза.

Congratulations to Bulgarian Prime Minister Borissov on #Bulgaria’s quick actions to flatten the #coronavirus curve. The U.S. is #StandingTogether with Bulgaria as partners and @NATO Allies.