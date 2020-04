ООН: Пандемията от коронавируса не е картбланш за погазване на правата на човека

"Пандемията от коронавируса не бива да е картбланш за погазване на човешките права", предупреди днес Върховният комисар на ООН по правата на човека Мишел Бачелет, критикувайки неограничените правомощия, приети от някои страни, предаде агенция Франс прес, цитирана от БТА.

"Може да са необходими извънредни мерки за справяне с тази кризисна ситуация в общественото здравеопазване, но извънредната ситуация не е картбланш за пренебрегване на задълженията по отношение на правата на човека", каза Бачелет на видеоконферентно заседание на базирания в Женева Съвет по правата на човека, първото в историята на тази институция.

"Извънредните мерки трябва да са необходими и пропорционални", отбеляза тя и изрази дълбоко безпокойство от приетите от някои страни неограничени кризисни правомощия.

