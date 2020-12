Новият щам на коронавируса в 8 държави в Европа

Н овият щам на коронавируса е открит в 8 държави от Европа, съобщи в Twitter ръководителят на Европейското бюро на СЗО Ханс Клюге. Той не уточни кои са тези 8 държави.

Клюге призова да се засилят защитните мерки, включително социална дистанция и носенето на защитни маски.

„За разлика от другите щамове, този изглежда се разпространява сред по-младите възрастови групи”, написа още той.

Според властите на Великобритания, където най-напред бе засечен щамът, той може да е със 70% по-заразен.

The variant also seems to be spreading among younger age groups unlike previous strains. Vigilance is important while research is ongoing to define its impact #UnitedActionForBetterHealth