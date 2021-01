Новият щам на коронавируса може да е по-смъртоносен

С поред първоначални данни новият вариант на коронавируса, който се появи в Обединеното кралство, може да е по-смъртоносен, каза премиерът Борис Джонсън, цитиран от Би Би Си.

Early evidence suggests variant of coronavirus that emerged in UK may be more deadly, UK PM Boris Johnson says https://t.co/beR97Lx9mn