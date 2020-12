Люис Хамилтън е с коронавирус, пропуска Гран при на Сахир

Ш ампионът от Формула 1 Люис Хамилтън е дал положителен тест за коронавирус. Новината идва само дни, след като той спечели Гран при на Бахрейн, съобщава "Дейли Мейл".

Седемкратният световен шампион е в изолация и ще пропусне предстоящия Гран при на Сахир в Бахрейн този уикенд.

„За съжаление трябва да обявим, че Люис Хамилтън даде положителен за COVID-19 тест и няма да може да участва в Гран при на Сахир“, се казва в изявлението на отбора.

BREAKING: Lewis Hamilton will miss this weekend's Sakhir Grand Prix in Bahrain after a positive test for Covid-19 pic.twitter.com/c0XCfyDmWZ