EК предлага затваряне на границите към ЕС за 30 дни

П редседателят на ЕК Урсула фон дер Лайен обяви мярка за временно ограничаване пътуването на хора до страни от ЕС, освен неотложните. Мярката е за 30 дни, написа тя в Туитър.

Фон дер Лайен каза, че ще предложи на държавните и правителствени ръководители на страните от ЕС тази мярка, като изключение ще се прави за граждани на страни от ЕС, членове на семейството на граждани на ЕС, дипломати, лекари и изследователи.

