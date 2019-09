Б ританският премиер Борис Джонсън събра Консервативната партия на годишното си събрание, което вероятно ще е последното преди вероятните предстоящи избори, като обеща да "завърши Брекзит", предава AFP и "Фокус".

"Това, което трябва да направим, е да продължим. И начинът да го направим е да завършим Брекзит до 31 октомври", заяви той пред BBC Manchester, където и ще се проведе конференцията.

Импийчмът от опозицията?

Британските опозиционни партии могат да започнат рядка за Обединеното кралство процедура за импийчмент срещу британския премиер Борис Джонсън, предава TACC, като се позовава на информация на британския вестник The Times

Според вестника подобна възможност е била обсъдена на среща на опозиционни политици по-рано, а решението на Върховния съд от 24 септември беше наречено формална причина за това. Той сметна, че Джонсън незаконно е прекратил заседанията в парламента за пет седмици, до средата на октомври. Съдиите в крайна сметка се съгласиха с критиците на премиера, който от самото начало заяви, че иска да отстрани думата на депутатите в определянето на курса на Брекзит.

Британското издание пише, че предложението за импийчмънт на Джонсън е разработено от "Партията на Уелс" и в началото на следващата седмица може да бъде внесено в Камарата на общините. Теоретичният резултат от тази процедура, ако тя бъде успешна, може да бъде ново съдебно дело.

"Признавам, че идеята за импийчмънт срещу премиера изглежда извънредна и необичайна. Но ние живеем в извънредни времена. Ясно казах на опозиционните лидери, че Борис Джонсън не трябва да бъде оставен безнаказан за нарушаването на закона чрез закриването на парламента", каза Лиз Савил Робъртс, говорител на уелската партия за The Times.

Въпреки редица парламентарни неуспехи и поражението във Върховния съд, Джонсън настоява, че ще изведе Великобритания от Европейския съюз, със или без сделка, на 31 октомври.

Позицията му го изправи в противоречие с Камарата на общините, която прие закон, блокиращ излизането от ЕС "без сделка", и загуби редица от своите депутати.

“The Brexit discussion has been going on for far too long and it is true that tempers on both sides have now become inflamed. The best way to end this is to get Brexit done on October 31st and move the country forwards. That is what we are going to do” @BorisJohnson#Marr #CPC19 pic.twitter.com/buKKpoPEmJ