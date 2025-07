Samsung разгръща новата ера на сгъваемите смартфони

Samsung даде началото на новата ера на сгъваемите си смартфони. Те са подложени на сериозна трансформация, като стават по-тънки и леки, но пък с по-големи батерии и дисплеи. И разбира се – по-умни.

Компанията показа общо три модела – Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 и Galaxy Z Flip7 FE. Редом с тях дебют направиха и смарт часовниците Galaxy Watch8 и Galaxy Watch8 Classic. Чака ни технологично пътешествие, така че да започваме.

Samsung Galaxy Z Fold7 е тук, за да впечатлява

Логично е, че всяко ново поколение на дадено устройство винаги ще е по-добро от предишното. Понякога обаче подобренията са по-значителни, както се случва и този път. Galaxy Z Fold7 е преобразен, като адресира критиките на предшествениците.

Той е най-тънкият и лек Galaxy Z Fold модел досега, като е много по-компактен. Дебелината му е 8,9мм, когато е сгънат и 4,2мм в разгънато положение (без да броим камерата). Освен това е олекотен, като тежи 215 гр., т.е. по-лек дори от Galaxy S25 Ultra, като дори батерията не е по-малка, а е 4400mAh. Това е постигнато чрез материала Advanced Armor Aluminum в корпуса на рамката и пантите. Той увеличава здравината с 10%, но намалява теглото. Същият е и ефектът с пантата Armor FlexHinge. Тя е по-здрава и лека, като намалява и видимите гънки.

Външният екран е защитен с Corning Gorilla Glass Ceramic 2. А самият той е 6,5-инчов Dynamic AMOLED 2Х с пропорции 21:9. Това означава, че е не само по-голям, но и по-широк, което ще го направи по-удобен за пълноценно използване в ежедневието.

Вътрешният дисплей също е по-голям. Той вече е 8 инча, също Dynamic AMOLED 2X. Има функция Vision Booster с пикова яркост 2600 нита. Освен това е с титанов слой на защитното стъкло, за да е по-здраво. Опресняването на картината е адаптивно с до 120Hz, като това е налично за всички модели.

Следват и подобренията при камерата. Основният сензор е 200МР, като с него идват още 12МР ултраширокоъгълен и 10МР с 3х оптично увеличение. Има и две камери за селфита при всеки дисплей. Смартфонът използва новото поколение ProVisual Engine за обработка на снимките и видеото, поддържа 10-битов HDR, както и предлага нов режим за снимане на видео нощем.

Изчислителната мощ е на ниво, като за нея се грижи процесорът Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Той предлага 38% увеличение на производителността на централния процесор, 26% на графичния и 41% за невронния. Оперативната памет може да е 12GB или 16GB за топ версията с 1ТВ капацитет за файлове.

Източник: Samsung

Galaxy Z Flip7 е още по-практичен и динамичен

Компактният сгъваем модел не изостава от по-големя си събрат. Той също става по-тънък и лек – 13,7мм в сгънато положение и 6,5мм в разгънато и тежи 188 гр.

Въпреки това има още по-голяма батерия – 4300mAh. Както и по-големи екрани. Външният, наречен FlexWindow, вече е 4,1 инча, като обхваща целия преден панел и е защитен с Corning Gorilla Glass Victus 2. Основният екран пък расте до 6,9 инча.

Galaxy Z Flip7 използва процесор Exynos 2500 на Samsung, 12GB RAM и има двойна основна камера в комбинация 50МР+12МР. При вътрешния дисплей има и 10МР камера за селфита. Но благодарение на дисплея при външната камера, тя може да се използва за селфита с високо качество, а FlexWindow дава пълен контрол над функциите ѝ. Включително и с възможност за превю на филтрите в реално време.

Всички познати Flex функции са тук, като някои от тях са и подобрени. Освен това и функцията Samsung DeX за пръв път идва и в серията Z Flip.

Източник: Samsung

Дебют направи и Galaxy Z Flip7 FE. Това е първият сгъваем FE модел на Samsung и подсказва амбицията на компанията да направи този тип устройства по-достъпни и за масовия потребител. Galaxy Z Flip7 FE има 3,4-инчов FlexWindow, 6,7-инчов основен дисплей и 50МР+12МР основна камера. Процесорът е Exynos2400 с 8GB RAM, а батерията – 4000mAh.

Galaxy AI за всичко и всички

И трите сгъваеми смартфона развихрят възможностите на Galaxy AI. И позволяват на платформата да се възползва от допълнителните ползи на сгъваемите дисплеи.

Например Gemini Live е подобрен с повече мултимодални способности. Освен това може да се използва директно през FlexWindow и само с глас. Могат да се дават различни команди на Gemini Live, който ще преценява кои приложения да използва, за да постигне нужния резултат. Поддържа се и споделяне на камерата през Gemini Live за анализи на случващото се около телефона и конкретни съвети. Например кои от показаните дрехи са подходящи за времето навън и др.

Now Bar и Now Brief са обновени и предлагат повече информация и данни от различни приложения. А за феновете на творчеството са на линия Photo Assist, Portrait Studio, Audio Eraser, Generative Edit и всички останали вече добре познати функции с изкуствен интелект. Всички те стават още по-добри и прецизни, а чрез по-големите дисплеи може да се виждат едновременно оригиналните и редактираните изображения.

Тук са и обновените Drawing Assist и Writing Assist за по-красиви рисунки и помощ при писането на всякакви текстове. Circle to Search with Google отново е на линия да помага с търсенето на информация във всички приложения и ситуации.

В основата на всичко това са One UI8 с Android 16. Новата платформа прави своя дебют със сгъваемите смартфони. Освен с повече изкуствен интелект, тя идва и с подобрена сигурност чрез Knox (KEEP) за криптиране на данните и Knows Matrix за проактивна защита.

Източник: Samsung

Време е здраве

Редом със смартфоните, Samsung показа и два нови смарт часовника – Galaxy Watch8 и Galaxy Watch8 Classic. Първият идва в две версии – 40мм и 44мм, като е с по-спортен стил, а вторият е само 46мм и, както името му подсказва, залага на по-класическия и традиционен изглед.

Samsung са преработили вътрешната структура на устройствата, за да ги направят по-тънки и леки, като са ги оборудвали с по-мощни батерии, по-ярки дисплеи и по-добри сензори BioActive. Компанията казва, че качеството на анализите е повишено значително, като има и нови здравни функции.

Една от тях е антиоксидантен индекс, който измерва нивата на каротеноидите в рамките на пет секунди. Има и още анализи за сърдечно-съдовото натоварване, предупреждение за високи нива на стрес и др. Часовниците ще могат да дават съвети за заспиване, да анализират енергийния показател на потребителя и да му помагат да подобрява цялостното си здравословно състояние и постиженията при тренировките.

Операционната система на часовниците е Wear OS 6 със задълбочена интеграция с Google Gemini и е надградена с One UI 8 Watch. Тук е Now Bar за бърз достъп до най-важните известия.

И накрая цените. Galaxy Z Fold7 започва от 3999 лв. за 256GB памет, а Galaxy Z Flip7 – от 2349 лв. Galaxy Z Flip7 FE стартира от 1899 лв. за 128GB памет.

При часовниците, моделите започват от 739 лв. за Galaxy Watch8 40мм само с Bluetooth (всички имат и версия с LTE), 799 лв. за 44мм и 999 лв. за Galaxy Watch8 Classic. Устройствата излизат в продажба от 24 юли за часовниците и 25 юли за смартфоните. По време на предварителните поръчки се предлага отстъпка – може да се купи по-голямата памет на цената на по-малката за повечето модификации.