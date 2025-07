Samsung прави сгъваемите смартфони още по-умни и мощни

Т радицията вече повелява през юли Samsung да „разопакова“ новото поколение на своите сгъваеми смартфони. Тази година компанията представи Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7, които са значително подобрени във всяко отношение.

Еволюцията при сгъваемите смартфони не е само хардуерна. Изкуственият интелект се оказва чудесен партньор на тези устройства и заедно двете технологии могат да разгърнат своя потенциал. Напредъкът както при смартфоните, така и при изкуствения интелект, е доста сериозен и това си пролича още с дебюта на новите устройства.

Източник: Samsung

Той беше в Ню Йорк, но и със съпровода на локално събитие в София – AI модно шоу, което демонстрира колко креативен може да е изкуственият интелект и да създава както футуристични, така и съвсем реалистични и практични облекла за всеки вкус и стил. А какво става, когато внедрим подобен „творец“ в смартфон? Получаваме Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7.

Иновациите се смаляват, но само физически

Все по-малки иновации. Обикновено това звучи като критика, но в случая е обратното. И двата модела са своите най-компактни и леки версии, което изисква сериозни иновации, за да се случи. Galaxy Z Fold7 например е с дебелина едва 8,9мм, когато е сгънат и само 4,2мм, когато е разгънат. А теглото му е 215 грама. Това го прави по-компактен дори и от доста от традиционните смартфони на пазара, но същевременно не им отстъпва по нищо. Процесорът Snapdagon 8 Elite for Galaxy е същият като в другия флагман – Galaxy S25 Ultra. Иначе казано – нищо от настоящите софтуерни предизвикателства не може да му се опре. Дори и най-новите и сложни алгоритми на Galaxy AI или Google Gemini, които изобилстват в телефона.

Източник: Samsung

Корпусът е още по-здрав, като е от Advanced Armor Aluminum, а външният дисплей е защитен с Corning Gorilla Class Ceramic 2. На гърба на телефона пък има защита с Corning Gorilla Glass Victus 2. Пантата Armor FlexHinge също става по-тънка и лека, но пък по-здрава. Тя позволява стотици хиляди сгъвания и разгъвания без проблеми и няма никаква нестабилност или неприятно огъване. Вътрешният дисплей е станал още по-тънък, но и по-здрав, благодарение на нов слой от титан.

И макар по-компактните размери, външният екран вече е 6,5-инчов, а вътрешният – цели 8 инча. И двата панела са Dynamic AMOLED 2X със 120Hz адаптивно опресняване и Vision Booster технология.

Източник: Samsung

Същото важи и за Galaxy Z Flip7. Той е още по-компактен, като сгънат е с дебелина 13,7мм и тежи 188 гр. Корпусът му е от Armor Aluminum, а пантата Armor FlexHinge е обновена, по-тънка и лека. И тук дисплеите растат. Външният, наречен FlexWindow, вече е 4,1-инчов Super AMOLED, като покрива практическия почти целия преден панел. Вътрешният пък вече е 6,9-инчов Dynamic AMOLED 2X, също със 120Hz адаптивно опресняване и Vision Booster. И двата смартфона са с рейтинг IP48 за устойчивост на прах и пръски вода.

И въпреки по-тънките им и леки размери, смартфоните не идват с по-малки батерии. Тази на Galaxy Z Fold7 е 4400mAh, а на Galaxy Z Flip7 – 4300mAh. И двете достатъчни за пълноценна целодневна работа. Поддържат и бързо презареждане.

Собственият стил не е ограничение

Източник: Samsung

Свикнали сме всеки смартфон да има основен фокус. Например Galaxy Z Fold7 е машина за мултитаскинг. С големия си дисплей, на който можем да разположим няколко приложения едновременно или пък да редактираме изображения от едната страна и в реално време да виждаме резултатите от другата. Или пък да го разположим в полусгънато състояние като малък лаптоп и да пишем имейли, да водим видео разговори и какво ли още не.

А Galaxy Z Flip7 определено има по-младежки и приключенски дух. Той също може да се използва полусгънат, за да е удобен за стабилен захват за снимане на динамични клипове, обича да твори красиви изображения с помощта на богатия арсенал от възможности на Galaxy AI, кадрира автоматично селфита с FlexCam и още.

Но това не означава, че смартфоните са „затворени“ в основния си фокус. Напротив. Те без проблеми могат да се справят и с дейности извън това. Galaxy Z Fold7 също може да се забавлява. А пък Galaxy Z Flip7 не се „страхува“ да поработи, като вече дори разполага и с функцията Samsung DeX, която превръща всеки монитор или телевизор в настолна работна станция.

Източник: Samsung

И двата модела използват Android 16 с One UI 8 и предлагат пълен набор функции на Galaxy AI, включително новите Now Bar и Now Brief, които опознават не само потребителя и неговите интереси, но и как използва устройството си. Съответно се адаптират към неговия стил и предпочитания и се превръщат в практични и предвидливи помощници, предлагащи функции и информация в точното време и място.

В смартфоните се разгръща и партньорството с Google. Circle to Search е тук в пълния си блясък, както и мултимодалния асистент Gemini, включително с новата си форма – Gemini Live. С него може да се говори съвсем натурално, при това и на български език и да се задават всякакви въпроси. Асистентът може да използва и камерата на телефона, за да вижда околния свят, да разпознава обектите и да дава информация за тях. Можем и да го предизвикаме като например му покажем няколко чифта обувки и го питаме кои ще са по-подходящи за времето навън.

Човекът е творецът, а Galaxy AI е помощникът

Често има притеснения, че изкуственият интелект ще ни замести. Кой знае какво би се случило в далечното бъдеще, но сгъваемите смартфони на Samsung възприемат съвсем друга философия. А именно, че AI не е заместител, а помощник и асистент. И може да прави това не само по време на работата, но и при творенето.

Например при снимките. Galaxy Z Fold7 има тройна камера с 200МР основен сензор с оптична стабилизация, 12МР ултраширокоъгълна камера и 10МР телефото с 3х оптично увеличение. Както и две 10МР камери при дисплеите. А Galaxy Z Flip7 предлага двойна основна камера – 50МР и 12МР. И камера за селфита при вътрешния дисплей.

И двата модела се възползват от външния екран, който може да бъде в ролята на визьор за правене на снимки с основната камера. А също така разполагат и с последно поколение ProVisual Engine, който обработва и подобрява снимките и клиповете с помощта на изкуствен интелект. А Enhanced Nightophotography и Night Video помагат за създаването на още по-красиви нощни кадри от партитата или романтичните вечери.

Тук са и обновените и подобрени Photo Assist за редакция на снимки с Galaxy AI, както и Suggest Erases – за интелигентно идентифициране и премахване на ненужните обекти в кадъра. Portrait Studio с AI ефекти и филтри позволява създаването на професионални портретни кадри във всяка ситуация. А с Drawing Assist можем да създаваме кадри и рисунки в най-различни стилове. Като творчеството не се изчерпва само с рисунки. Writing Assist ще помогне за подобряване на стила на писане и на начина на изразяване за всеки имейл или комуникация. Така че работният мейл да е професионален, а пък личният чат – още по-забавен.

Новите смартфони от серията Galaxy Z – Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 са в продажба от днес, 25.07.2025 г. Повече информация можете да намерите на: https://www.samsung.com/bg/